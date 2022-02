SAHRANJENI PRIJATELJI IZ ALIBUNARA: Bili nerazdvojni, a sada će i počivati zajedno

Zoran Aćimović (32) i Vladimir Milojević (30), koji su nastradali u saobraćajnoj nesreći kod Alibunara, sahranjeni su danas na groblju u tom mestu.

Mesto nesreće foto: Jovan Mladenović

Ovo malo mesto u Banatu ostalo je zavijeno u crno u večeri između subote i nedelje, kada je automobil, u kojem su bila dvojica momaka i još tri osobe, iz za sada nepoznatog razloga naleteo na traktor u kojem je bio Emanuel T., inače prijatelj mladića. Automobil se potom i zapalio.

- U životu nisam sreo bolje momke od njih dvojice. Jadne njihove porodice, šta ih je snašlo sada. Eto družili su se maltene ceo život, stalno bili zajedno i otišli zajedno u smrt, a sada će i počivati zajedno.Tuga - rekao je jedan komšija.

PP aparati na mestu nesreće foto: Jovan Mladenović

Podsetimo, tragedija se desila kada se petoro mladih kolima vraćalo sa proslave punoletstva na kojem su bili u susednom Vladimirovcu.

- Vozač traktora rekao je da je video automobil koji mu se približava velikom brzinom, a zatim je pokušao da ga obiđe sa desne strane. Tada se dogodio udarac. Automobil se od siline udarca zapalio, a vozač traktora je izleteo kroz šoferku - rekao je jedan od meštana.

On je dodao da je troje ljudi preživelo zahvaljujući traktoristi koji je sam izvukao sve iz auta osim vozača, do kog nije mogao da dođe jer je bio zaglavljen u smrskanom autu i već ga je zahvatila vatra. Nažalost, Vladimir sa mesta suvozača preminuo je na putu do bolnice.

Tada je teško povređena Anastasija Jocev, mlada balerina, koja je zadobila frakturu lobanje i kojoj je izvađena slezina. Ona se i dalje nalazi u kritičnom stanju, lekari se bore za njen život, a prijatelji na društvenim mrežama šire apel kako bi dali krvi za njihovu drugaricu.

foto: Printscreen/Facebook

Kurir.rs