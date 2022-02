ISTRAGA PROTIV KLANA VELJE NEVOLJE PROŠIRENA I ZA 7. UBISTVO: Advokat porodice ubijenog Gorana Mihajlovića otkrio NOVE DETALJE

Advokat Ivan Ninić otkrio je da je istraga protiv klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića proširena za ubistvo još jednog mladića čiji identitet nije želeo da otkrije.

Ninić, koji zastupa porodicu ubijenog Gorana Mihajlovića, rekao je da očekuje i da će optužnica biti proširena. Goran Mihajlović iz Resnika, podsetimo, nastradao je tako što je namamljen u kuću u Ritopeku, a potom brutalno likvidiran.

Tužilaštvo za organizovani kriminal izašlo je prema njegovim rečima sa podacima za sprovođenje istrage protiv Belivukovog klana.

- Goran Mihajlović je nestao 1. aprila 2019. godine. Nije se znalo ništa sve do pre mesec dana kad je TOK izašao sa podacima o sprovođenju istrage protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, izvesnog (Vlade) Draganića, (Miloša) Budimira i (Nikole) Spasojevića. Dakle u naredbi za sprovođenje istrage nalazi se pet osoba - rekao je advokat Ivan Ninić za Kurir televiziju.

Ninić kaže da će istraga biti proširena i za sedmu žrtvu koja je ubijena na surov način.

- Tužilac tvrdi da je Goran Mihajlović nastradao tako što je prvo namamljen u kući u Ritopeku, dovezen je smartom, a potom je njegovo telo trasportovano u Surduk. Tamo je zapaljeno, ostaci su smrskani macolom, a zatim bačeni u Dunav sa Pupinovog mosta. Nadam se da će istraga dovesti do proširenja optužnice. Nominalno gledano, to bi bilo šesto ubistvo. Optužnica tereti klan Veljka Belivuka i 30 lica koja se nalaze na toj opužnici za pet ubistava, a Goran Mihajlović bi bio šesti. Proširena je istraga za još jedno lice čiji identitet ne bih još da otkrivam. Dakle, to bi za sada bilo sedam lica koja su lišena života na surov način - rekao je advokat Ivan Ninić.

Ubijen iz pištolja? Goran Mihajlović nije otrovan pre ubistva, kako se spekulisalo, već je prema nezvaničnim informacijama ubijen iz pištolja. Navodno je kao neposredni izvršilac ubistva označen Belivuk. Mihajlović je na prevaru namamljen i otet 1. aprila 2019. godine od kada mu se izgubio svaki trag. U trenutku nestanka imao je 22 godine.

