PITANJE JE DANA KADA ĆE NESTALI MATEJ PERIŠ ISPLIVATI: Alas Renato objašnjava zašto je to tako, prošla skoro 2 meseca od nestanka!

Potraga za nestalim Splićaninom Matejem Perišem (27) ne staje već mesec i po dana, ali novih informacija o mladiću nema. Iako njegovi najbliži ne gube nadu, kako vreme prolazi šanse da je on živ su sve manje, a sve je izglednije da je 30. decembra 2021. godine na Sava promenadi u Beogradu sišao u ledenu reku.

nestao u decembru foto: Printscreen/Instagram

Alas Renato Grbić, koji je životni vek proveo na reci i spasao nebrojeno mnogo ljudi iz talasa, kaže za Kurir da ukoliko neko tokom zime nestane u reci, telo može biti u vodi čak i do dva meseca.

Hladna voda

- Iako su napolju sada više temperature, to je nedovoljno da se zagreje Dunav. Mora da prođe još dosta vremena dok temperatura reke skoči na 10, 12 ili 15 stepeni. S obzirom na to da je prošlo mesec i po dana od nestanka mladića, može se očekivati da se telo, ako je u vodi, pojavi. Moguće je da će ga primetiti i neko od ljudi koji su stalno na vodi, ali sve zavisi i od toga da li se telo zaglavilo ili zakačilo negde - priča Grbić za Kurir:

Signal uhvaćen na ostrvu Telo u Dunav stiglo za nekoliko dana? U trenutku nestanka Mateja Periša, reka Sava bila je izuzetno brza, pa su stručnjaci već u prvim danima potrage izneli teoriju da je on, ako je u vodi, prešao u Dunav. - Reka Sava je takođe jaka, ide 10 kilometara na čas, temperatura reke je između četiri do pet stepeni. Telo nije leglo na tlo niti je na površini, ono u nekom polukosom stanju, okrenutog lica prema dnu pluta ka Dunavu - rekao je kapetan Obalske straže Vladica Zdravković u prvim danima nestanka. Ovu teoriju pothranile su i informacije MUP-a Srbije da je signal Matejevog telefona lociran kod Velikog ratnog ostrva, na ušću Save u Dunav.

- Truljenje organizma dovodi do oslobađanja velike količine gasova, tako da se telo naduva kao balon i ispliva. Leti, kada je voda temperature između 20 i 25 stepeni, to se dešava neverovatno brzo, za tri do četiri dana. Međutim, zimi je voda hladna, ne verujem da je Dunav topliji od šest stepeni trenutno, a to je temperatura frižidera. Zbog toga može proći mnogo vremena, do dva meseca, te je sad već možda i pitanje dana kada će se nešto pojaviti.

Ipak optimističan

Grbić, međutim, kaže da bi voleo da se ispostavi da Matej Periš ipak nije u vodi.

renato grbić foto: Dragana Udovičić

- Svi se nadamo da postoji i ona druga šansa, da on nije u vodi i da će se ova agonija završiti. Kobno je za roditelje, tužna je priča, oni ne znaju ni sami gde su. Svaki život je dragocen, daj bože da ovo ipak bude hepi end, pa da se svi radujemo.

Kako prepoznati nestalog Ima razmak između zuba i plave oči Otkako se Perišu izgubio svaki trag, policija redovno dobija dojave da je viđan na različitim mestima. Poslednja u nizu koja se javila bila je hrvatska manekenka Lidija A. koja je tvrdila da je videla momka koji liči na njega u Minhenu. Maja Jovanović iz Biroa za borbu protiv trgovine ljudima za Kurir televiziju govorila je o tome kako prepoznati nestalu osobu, obzirom da se muškarci, na primer, za 7 do 10 dana mogu promeniti zbog brade i kose: - Moramo se voditi određenim znakovima prepoznavanja, na primer, mladežima, bojom očiju, oblikom obrva, ožiljcima... Visina i beleg na telu mogu biti od pomoći. Ono što je karakteristično kod Mateja Periša je to što ima razmak između zuba, visok je 187 centimetara i ima izrazito plave oči.

Da podsetimo, Matej Periš nestao je 30. decembra tokom izlaska u klub Gotik. On je, iz nepoznatih razloga, izašao iz kluba, trčao do Sava promenade i, kako su kamere zabeležile, krenuo ka ledenoj Savi. Rekonstrukcija nestanka mladića koju je prikazala srpska policija, pokazala je da je signal njegovog telefona poslednji put uhvaćen u samoj reci.

Kurir.rs/ J.Ivić

Bonus video:

08:01 Ako je Matej Periš živ mogao bi da izgleda potpuno drugačije! Stručnjak upozorava na važnu stvar