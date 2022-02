OPASNOM TERORISTI ODREĐEN PRITVOR! Igor već robijao, prvo hteo da gazi Beograđane kamionom, sad pozivao na krvoproliće

Igoru D., koji je juče uhapšen u Beogradu zbog sumnje da je podsticao na terorističke napade, posle saslušanja, na predlog Tužilaštvo za organizovani kriminal, određen je pritvor do 30 dana!

Protiv njega je, kako je potvrđeno, pokrenuta i istraga zbog sumnje da je javno podsticao na izvršenje terorističkih dela.

- Sumnja se da je Igor D., na čijem su slučaju zajedno radili Služba za borbu protiv terorizma, MUP i TOK, planirao terorističke napade u Srbiji. Kod njega je tokom pretresa pronađena velika količina novca. On je pre nekoliko godina promenio veru, prešao je u islam i bio je administrator jedne grupe na internetu koja je pozivala ljude i vrbovala ih za džihad - kratko je potvrdio izvor Kurira, navodeći da je i dalje u toku operativna obrada i prikupljanje informacija o Igoru D., njegovim saradnicima i aktivnostima.

U kontaktu sa ISIS

Naš sagovornik otkriva da se sumnja da je uhapšeni bio u kontaktu s pripadnicima terorističke organizacije ISIS, kojoj je pristupio pre više od sedam godina, ali da je svoje radikalne ideje širio i propagirao, okupljajući istomišljenike.

foto: Printscreen

- Ovo nije prvi put da se osumnjičeni dovodi u vezu s planiranjem i organizovanjem krvavih napada čije su mete trebalo da budu građani Srbije. Naše službe rade, prate sve sumnjive aktivnosti, i napad kamionom, koji je Igor D. planirao, kao i ovaj sada na vreme su otkriveni i sprečeni - dodaje izvor iz istrage. On podseća da je uhapšeni ranije bio osuđivan za izazivanje rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, kao i da važi za opasnog i ozbiljnog čoveka u tim krugovima.

Nije prvi put Sprečen napad i 2014. godine Tužilaštvo i policija su i pre skoro osam godina sprečili terorističke napade koje je navodno pripremala grupa vehabija bliskih organizacijama koje su Ujedinjene nacije proglasile za terorističke. Kako se sumnjalo, oni su vrbovali istomišljenike, prikupljali novac, slali ih u logore za obuku terorista u Siriju i planirali da napadnu tržne centre i mostove u Beogradu. - Na teret im je stavljano i da su pozivali na samoubilačke akcije u Sandžaku, Beogradu i Rimu. Svi su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora - podseća sagovornik Kurira.

Kod Igora D., podsetimo, policija je 2017. godine pronašla detaljne planove za napad u Knez Mihailovoj ulici, ali i prepisku s radikalnim islamistima iz Sirije i zapadne Evrope. Kako se sumnjalo, on je tada planirao krvoproliće u centru Beograda kamionom, po ugledu na teroriste koji su takav napad u avgustu 2017. izveli u centru Barselone. U Španiji je tada poginulo 13 i povređeno preko 100 slučajnih prolaznika.

Dokazi "Toplo sunce sja, evo šerijata do Beograda" Tokom suđenja grupi vehabija koja je bila uhapšena 2014, kao dokaz su izvedene poruke s Fejsbuk profila koji je jedan od optuženih vodio pod pseudonimom Abdulah Abdulah Abdulah. U nekim od objavljenih statusa pisalo je: "Prostor se širi, toplo sunce sja, evo šerijata do Beograda", "Srbija će dobiti status republike u Islamskoj državi Balkana, inšalah", "Deset metaka za slobodu Sandžaka, devet za izdajnike, jedan za okupatore." Te poruke i niz drugih sadržaja kojima se propagira terorizam, kao i fotografije i video-snimci sa ratišta, po oceni suda, bili su dovoljni da ta grupa bude osuđena.

- Tada je uhapšen u trenutku dok je pripremao taktiku da otme kamion, njime uleti u pešačku zonu i pregazi što više ljudi - podseća sagovornik Kurira.

Taktika za napad

Igor D. pre pet godina je u trenutku hapšenja imao četiri mobilna telefona, dva foto-aparata s memorijskim karticama i laptop.

foto: MUP Srbije

- U jednom od telefona pronađen je plan pod imenom "Taktike pravednog terora - napad kamionom", u kom je bilo detaljno opisano kako odabrati lokaciju i doći do kamiona ili kombija. Otkrivena su i dokumenta s nacrtima napada i to pod naslovima "Evakuacija", "Mapa" i "Zamka" - podseća naš izvor. On objašnjava da je reč o opasnom čoveku, za kog se veruje da ne preza ni od čega i da njegovi pozivi na džihad nisu bili prazna priča.

Kurir.rs/Ekipa Kurira