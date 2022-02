ZOVI NEKOGA DA SMIRI KOLEGU, PRETI MI: Poslednje Stefanove reči upućene bratu blizancu lede krv u žilama!

Stefan je sa bratom blizancem komunicirao preko poruka i žalio se da mu osumnjičeni preti! Molio je da nazove nekog kako bi reagovao i smirio I. N. Stefanov brat nije radio sinoć noćnu smenu, jer se mašina na kojoj on radi pokvarila. Zla sudbina! Možda bi sve bilo drugačije da je on radio.

Ovim rečima ispričao je svoju bolnu pričnu Bojan Milinković, stric brutalno ubijenog Stefana Milinkovića (32) kog je osumnjičeni kolega I. N. (45) izbo nekoliko puta nakon što su završili noćnu smenu na Batajničkom drumu. Osumnjičeni je zadržan do 48 sati.

ubijeni mladić foto: Privatna Arhiva

Zločin se dogodio juče oko 5.50 časova, kada su se radnici vraćali kući iz noćne smene.

- Ubijeni Stefan i I.N. radili su zajedno u istoj fabrici i obojica su krenuli kući posle odrađene noćne smene. Navodno, oni su imali sukob od ranije, pa je I.N. u mračnoj ulici sačekao Stefana, potegao nož i izbo ga. On je uhapšen neposredno nakon zločina, a čak nije pokušao ni da pobegne - kaže naš izvor i dodaje da nesrećnom mladiću nije bilo spasa po dolasku Hitne pomoći.

uhapšen osumnjičeni i.n. foto: Kurir.rs

Stric ubijenog mladića ranije je objasnio za Kurir da je Stefan izgubio oba roditelja, i da živi sa bratom blizancem u Pančevu.

1 / 3 Foto: Zorana Jevtić

- Završio je gimnaziju, i nakon što je ostao bez posla brat ga je zaposlio u ovo fabrici gde je nađen mrtav. Radio je neke dve godine u firmi. Stefan je jedan divan mladić koga više nema i ne možemo da ga vratimo, ali možemo da se borimo da budu kažnjeni oni koju su krivi za njegovu smrt. Teško nam je, ali ne želimo da ubistvo našeg Stefana prepustimo slučaju - rekao je neutešni čovek.

(Kurir.rs)