KOČIO SAM ALI DŽABE! BILA JE VELIKA MAGLA, SAMO SU SE ČULI UDARCI: Učesnici nezapamćenog lančanog sudara i dalje u šoku!

Jutros je došlo do lančanog sudara na auto-putu kod naplatne rampe u Staroj Pazovi. Jedna osoba je poginula, a više njih je povređeno. U sudaru je učestvovalo više od 30 vozila.

- Mogu da kažem da je bila dosta gusta magla. Moj slučaj je bio takav da kada sam prošao naplatnu rampu, video sam da se vozila odjednom zaustavljaju i onda sam se i ja zaustavio, srećom sam neokrznut, ali sam čuo udarce iza, tolika je magla bila da nisi mogao da vidiš. Vidim da je i napred bilo isto teško, po meni ima bar 50 vozila - kaže jedan od vozača koji se našao u koloni vozila, prenosi RTS.

Koliko je dramatično bilo, opisuje jedan drugi učesnik sudara:

- Prošao sam kroz naplatnu rampu, magle je bilo dosta, možda 100 metara vidljivosti. Obišao sam šleper koji je bio u desnoj traci i u daljini sam onda video stop-svetla, ali sam mislio da se vozila kreću. Kasno sam shvatio da se ne kreću i kočio sam, ali džabe, udario sam neki kombi, a ovaj šleper je bio iza mene, skrenuo je. Posle toga je sve iza pucalo, škripalo, nas dvoje je bilo u autu, stisli smo se samo za slučaj da nas neko udari od nazad.

foto: Zorana Jevtić

Prema priči očevidaca, odnosno učesnika ovog lančanog sudara, sve je trajalo jako dugo i činilo se da sudarima nema kraja. Policija, Hitna pomoć i ekipe šlep službe od jutros su na tom delu auto-puta.

Ni sporija vožnja nije uvek rešenje

Do sudara je došlo oko 8 sati, a tek posle podne, automobili koji su u voznom stanju, počeli su da odlaze. Šta je uzrok nesreće za sada nije zvanično objavljeno.

Stručnjak za bezbednost saobraćaja Milan Božović kaže da je karakteristika za saobraćajne nezgode na auto-putu, a posebno za lančane sudare, to što neko napravi grešku i dođe do saobraćajne nezgode, a ako je velika gustina saobraćajnog toka, normalno je da dođe do većeg broja učesnika u toj nezgodi.

foto: Kurir

Velika brzina kojom se vozi na auto-putevima znači i veću šansu da dođe do tragičnog ishoda. Tu vozači ne očekuju prepreku, a kad ima magle, vožnja postaje komplikovanija, pa ni znatno niže brzine nisu uvek rešenje.

- Samo se postavlja pitanje da li je magla bila konstantna ili na mahove. Te saobraćajne nezgode su kod nas prisutne. U takvim okolnostima vozači ne očekuju prepreke na tom putu i nemaju mogućnost da blagovremeno uoče druga vozila koja su se tu zaustavila i to je razlog njihovog naletanja. Ako je magla na mahove, to je situacija u kojoj ne smete ni previše sporo da vozite jer predstavljate opasnost za vozila koja dolaze iza vas - pojašnjava Božović.

U uslovima magle, savet stručnjaka je uključiti sva svetla i u toku vožnje, a najbolje je, ukoliko je moguće, zaobići slabo vidljivu deonicu auto-puta.

(Kurir.rs/RTS)