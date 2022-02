U TELEFONU DRŽAO EKSPLICITNE SLIKE DEVOJČICE, MAJKA TO ZNALA I ĆUTALA: Dete (13) zlostavljano godinu dana!

Muškarac N. M. (61), kao i jedan maloletnik (17), osumnjičeni su da su obljubili devojčicu (13) u selu kod Smedereva! Uhapšena je i majka devojčice (38), koja je za zlostavljanje ćerke znala, ali ga nije prijavila, a sumnjiči se i za podvođenje deteta.

Kako Kurir saznaje, N. M., inače porodičnom prijatelju deteta, posle saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu određen je pritvor do 30 dana. Majka devojčice ispitana je u Osnovnom tužilaštvu u ovom gradu, ona se tereti za zanemarivanje i zlostavljanje deteta, kao i podvođenje i omogućavanje prostitucije, pa je i njoj određen pritvor. Sa maloletnicom je tokom prošle godine seksualne odnose imao i maloletnik, protiv koga će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Imali odnose više puta

- Navodno, osumnjičeni su tokom 2021. godine stupali u seksualne odnose sa devojčicom. Za sada postoje indicije da se to dogodilo više puta, ali će istraga utvrditi sve detalje - priča izvor:

- Majka devojčice je za sve to znala, ali nije učinila ništa da spreči muškarce da imaju seks sa njenom ćerkom, a navodno ju je i podvodila. Ona, navodno, nije želela da odgovara na pitanja tužioca, već se branila ćutanjem - objašnjava naš sagovornik.

Osumnjičeni i devojčica su, inače, iz istog mesta.

- N. M. je sa devojčicom stupao u odnose u svojoj kući u koju ju je primio kako bi joj pomogao jer je u lošoj materijalnoj situaciji. Postoje indicije da je sa obojicom imala odnose na dobrovoljnoj bazi, ali je to svakako kažnjivo jer je reč o detetu - naveo je izvor Kurira.

Meštani sela kažu da je devojčica prošle godine više puta bežala od kuće kako bi stupila u brak sa osumnjičenim tinejdžerom.

- Devojčica je bežala nekoliko puta, htela je da se uda za njega, ali su je njeni uvek vraćali - kažu žitelji sela kod Smedereva i dodaju:

- Mi smo čuli da ga je njena majka prijavljivala za silovanje, pa smo mislili da je uhapšena zbog lažnog svedočenja. Kasnije smo iz medija saznali da je majka zanemarivala dete, ali i da ju je podvodila.

Iskoristio lošu situaciju

Uhapšena majka i oštećena maloletnica nisu dobrog imovinskog stanja, pa je devojčica često utočište nalazila u kući porodičnog prijatelja.

- N. M. ju je navodno primao u svoju kuću i davao joj krov nad glavom i hranu. Glumio je lažnog dobrotvora, a sve vreme je to koristio da devojčicu zlostavlja - kaže stanovnik sela.

Porodica devojčice kaže da je N. M. njihov dugogodišnji prijatelj, te da nisu imali predstave šta se dešava kada dete ode kod njega.

- On nju u jednom momentu više nije hteo da prima u kuću. Međutim, on je dolazio kod nas i jednom prilikom je od njene sestre tražio da mu prebaci muziku na telefon. Devojčica je tada videla neke eksplicitne fotografije svoje sestre, pa se uplašila i nije nikome to rekla, osim majci koja nije reagovala. Otac ništa nije znao - kažu u porodici.

Policija upala u zoru Dete odveli kod hranitelja Porodica žrtve za Kurir kaže da je policija u njihovu kuću došla prošle nedelje i privela majku, a devojčicu poslala u hraniteljsku porodicu. - Ona nije bila u kući kada su došli inspektori, pre toga je rekla da ide do prodavnice i više se nije vratila. Čuli smo da su je odveli kod hranitelja - rekli su rođaci.

Nije prvi put Jedan mladić uhapšen u avgustu Rođaci maloletnice kažu da ovo nije prvi put da nekoga hapse zbog nje. - Prošlog avgusta je uhapšen jedan mladić (25) iz grada u okolini kod koga je takođe išla kući i imala seks sa njim. On je, koliko znamo, još iza rešetaka. Tada je reagovao i Centar za socijalni rad - kažu rođaci.

(Kurir.rs - J. M. - J. I. - B. T.)