VELIKO PITANJE DA LI JE SUDIJA STVARNO BOLESNA ILI JE NEŠTO DRUGO: Advokat porodice žrtve klana Velje Nevolje o odlaganju suđenja

Advokat Ivan Ninić navodi da je upitno da li je odlaganje početka suđenja Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću posledica toga što je narušeno zdravlje sudije ili je posredi nešto drugo.

Sudsko veće je promenjeno, podsetimo, jer je sudija Zorana Trajković zbog bolesti otvorila bolovanje i time prolongirala suđenje Velji Nevolji i pripadnicima njegovog klana.

Ninić, koji je advokat porodice Gorana Mihajlovića, za koga se sumnja da je jedna od žrtava zloglasnog klana, smatra da je sve počelom ubistvom Vlastimira Miloševića na tramvajskim šinama.

- U slučaju Dijane Hrkalović tužilac za organizovani kriminal traži kaznu zatvora od pet godina. Shodno toj kazni, tužilac smatra da ona može da utiče na svedoke i smatra da postoji mogućnost da bude nedostupna državnim organima odnosno bekstva i zbog svega toga je predložio pritvor. Gledajući optužnicu i strukturu optužnice i onog što se njoj stavlja na teret, to u velikoj meri objašnjava i to bujanje i nastajanje klana Veljka Belivuka. Moja procena je da sve počinje od ubistva Vlastimira Miloševića na šinama na Dorćolu. Te 2017. godine kada je ubijen, Veljko Belivuk i Marko Miljković su se našli u pritvoru. Ubrzo zatim su oslobođeni. Ova optužba upravo targetira Dijanu Hrkalović koja je uticala na to da se dokazi koje je MUP prikupio ne dostave pravovremeno sudu i tužilaštvu - istakao je advokat u uključenju za Jutarnji program na Kurir televiziji.

Naveo je da je sada veliko pitanje da li je sudija Zorana Trajković otvorila bolovanje zato što je stvarno bolesna ili je u pitanju nešto drugo.

- Što se tiče suđenja Belivuku, dobili smo informaciju juče da je promenjeno sudsko veće. Zorana Trajković iz prethodnog sudskog veća se razbolela. To je u velikoj meri otežalo početak postupka, ali je i otežalo i neke druge procesne radnje kao što je zaključenje sporazuma sa nekim svedocima. Sada je upitno da li je otvaranje bolovanja i prolongiranje suđenja posledica toga da je stvarno narušeno zdravlje sudije ili je nešto drugo. Mislim da je ova promena sudskog veća nešto što je pozitivno - rekao je Ninić i rekao da očekuje da će odbrana pokušati da opstruiše proces.

