DŽEVAD GALIJAŠEVIĆ UPOZORAVA: Strah od terorističkog napada u Srbiji opravdan OTKRIO NOVE DETALJE O UHAPŠENOM SRBINU VEHABIJI

Streah od terorističkog napada u Srbiji je opravdan, smatra Dževad Galijašević, ekspert za međunarodni terorizam.

Poslednji teroristički akt u Beogradu dogodio se 13. jula 1968. godine, a kolika je pretnja od terorizma u Srbiji danasi odakle dolaze pretnje?

- Terorizam je organizovano, brutalno nasilje koje se vrši u cilju ostvarivanja određenih političkih ciljeva. Uvek je politička konstrukcija, a danas je i geopolitička. Ono što je obeležilo 90-e godine do ratova na Balkanu i do nastajanja i jačanja Al Kaide jeste to da su te terorističke organizacije bile ograničene nacionalnim interesima i uglavnom su delovali nacionalno. Al Kaida je dovela do novog koncepta ratovanja - rekao je ekspert za radikalni islamizam i terorizam Dževad Galijašević u uključenju u jutarnji program Kurir televizije.

foto: Kurir Televizija

Dževad Galijašević otkrio je i neke od imena u Srbiji za koje tvrdi da su povezani sa ekstremizmom.

- Prvo, veze terorističkih organizacija sa politikom i političkim organizacijama zapadnih zemalja. Drugo, infiltracija u društvene sisteme, razvijanje raznih mehanizama obrazovanja u skladu sa idejama. Pokretanje lažnih humanitarnih organizacija, a brutalno masovno ubijanje koje se promoviše u medijima. Al Kaida je postala multinacionalna, samoodrživa organizacija u istoriji modernog sveta. Ona je delovala iz Bosne i Hercegovine. Njene ćelije su delovale prvo na Kosovu i Metohiji kada je to pitanje bilo politički aktivno. Dakle, odmah posle ratova u Bosni i Hercegovini, formiranjem pojedinih baza. Zatim su se raširili Sandžakom. Mnoga lica iz Raške oblasti su se nalazila u inostranstvu poput Neđada Balkana i Ebu Muhameda Nedžada Kučevića, bivšeg kik boksera iz Tutina, koji je postao veliki veroučitelj u Beču - navodi ekspert.

foto: Kurir Televizija

Galijašević smatra da je strah od terorističkog napada opravdan, a takođe je otkrio i nove detalje o vehabiji Igoru Despotoviću koji je nedavno uhapšen zbog planiranja terprističkog napada u Beogradu.

- Strah od terorističkog napada je opravdan. Hapšenje Igora Despotovića je skrenulo pažnju Srbiji da pojedini hrišćani mogu biti na udaru islamskih ideologija, ako je ta islamska radikalna ideologija podržana novcem, snažnom organizacijom. Dakle, Igor Despotović je kao mlad uzet u kandže od drugog Srbina Gorana Pavlovića, bivšeg taksiste u Beogradu, koji je rođen kod Aranđelovca i koji je postao Ebu-abdulah, odnosno Abdulah i u komunikaciji sa Igorom Despotovićem. Nisu oni jedini, tu su bili i Maksim Božić, Sretenović, Vinko Stojanović - rekao je Galijašević.

