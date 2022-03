HOĆEŠ DA TI KAŽEM ŠTA JE ISPOD ĆEBETA? JOŠ JEDAN LEŠ: Komšije otkrile detalje jezivog ubistva u Lazarevcu! Sve ispričali o Jasmini

Videla sam kroz pozor Hitnu, prepoznala sam Jasminu na nosilima, sišla sam, ali nisam ni mogla da pretpostavim da u stanu već danima leži Siniša mrtav.

Ovim rečima je opisala scene užasa u ulici Dula Karaklajića 31 u Lazarevcu, gde je Jasmina S, kako se sumnja, ubila supruga Sinišu i danima držala njegovo telo u stanu u kom je boravilo njihovo troje maloletne dece, a potom je pokušala da se ubije prerezavši vrat.

Da je u njihovom stanu došlo do tragedije saznalo se kada su uplašena deca pozvonila komšiji na vrata.

- "Mama se ubila", to su mu rekli i dali mu oproštajno pismo koje je napisala. On je video samo da na kraju piše "Voli vas mama", njih je uveo u stan, a papir je dao prijatelju koji je tad bio kod njega, a kasnije policiji. Decu je uveo kod sebe u stan, a on je otišao tamo, pokušao je da uđe u dnevnu sobu, ali mu je sa druge strane nešto pružalo otpor, odnosno nije mogao zbog Jasmininog tela da uđe i tad mu je sve bilo jasno, pozvao je policiju - tako sagovornik opisuje trenutke kada je počela drama.

Ostale komšije su saznale da se nešto dešava tek kada je stigla Hitna pomoć.

- Videla sam kroz pozor Hitnu, prepoznala sam Jasmini na nosilima, sišla sam, ali nisam mogla da pretpostavim šta se desilo. Došao je njen sin iz prvog braka i insistirao je da mu kažu šta je to u stanu ispod ćebeta, pitao je nekoliko puta, a onda mu je jedan policajac rekao "Hoćeš da ti kažem šta je? Još jedan leš" - kaže priča sagovornica:

- Deca tada nisu bila tu, nisam ih videla, samo najstarijeg sina.

Sagovornica objašnjava da Jasmina i Siniša imaju troje dece, dečaka od devet godina i dve devojčice od osam i šest, ali i da njih dvoje imaju po jedno dete iz prvih brakova, Jasmina sina D. M. (21), a on kćerku, koja živi sa majkom. Iz njihovog stana se za pet godina, koliko su tu živeli, nije čula svađa, jedino što je dopiralo bili su zvuci dečije graje.

- Nikada, zaista, nismo čuli da se svađaju, viču, tuku, ali ko zna šta se unutra dešavalo, evo vidimo sad da ipak nije bilo sve u redu. Samo su se deca čula.

Ni prema ponašanju njihove dece nije se moglo pretpostaviti, kaže, da se u četiri zida dešava išta loše.

- Nismo sa njima bili bliski, komšijski odnos smo imali. Teme kad se sretnemo uobičajene, moj muž sa njim oko kola, jer je Siniša stalno nešto oko kola popravljao i čačkao, ja sa njom o deci, o svakodnevnim stvarima i zaista nikad nije bila neprijatna - navodi i nastavlja:

- Deca su im predivna. Sa prozora mašu uvek mom suprugu, jave se, preslatke devojčice. I njen najstariji sin je dobar momak, studira sad, upao je na budžer, tu je živeo, a sad je više kod devojke, radi u nekoj perionici, dobar mladić.

Sve ih je ostavio u šoku, prema njenim rečima, i sam događaj i to što nakon toga nisu ništa čudno deset dana.

Rekla je deci da ne ulaze kod leša

- Njegovo telo je valjda bilo u dnevnoj sobi, a ona je rekla deci da tamo ne ulaze... Ne znam. Nisam ih viđala ovih dana, komšijama koje su je srele rekla je da njega nema u poslednje vreme jer ima visok krvni pritisak i da je zbog toga u bolnici - priča potresena žena u dahu:

- A ja svaki dan prolazim ispred njihovih vrata, svaki dan sam tu prolazila kad sam išla u prodavnicu, to veče nisam mogla... Nisam mogla da pomirim da se iza vrata desilo ubistvo i da je tu sa nama živi neko ko je mogao da uradi to.

Kupovala hemiju

Kako se navodi, Jasmina je hemikalijama pokušala da spreči da se neprijatan miris proširi. Navodno je suprugovo delo polivala kiselinom, sredstvima za čišćenje i omekšivačem.

Da je poslednje nedelje kupovala veću količinu hemije potvrdili su i zaposleni u obližnjoj prodavnici.

- Ona je redovno dolazila i kupovala sredstva za čišćenje i to što joj treba za kuću, a sad stvarno jeste nosila veće količine, ali niko nije mogao da nasluti zašto - potvrdili su zaposleni.

Pre će biti da je ona njega varala

Motiv još nije poznat, a mogu se čuti glasine da je u pitanju Sinišina prevara, odnosno to što ga je, navodno, zatekla sa ljubavnicom. Ljudi koji žive u njihovom kraju, iako ne mogu da tvrde, izražavaju sumnju da je tako.

- Pre bi moglo da se desi da je ona varala njega nego on nju - rekao je jedan od njih.

A da su simpatije komšija i uopšte stanovnika Lazarevca koji ih poznaju više bile naklonjene Siniši, odnosno da su o njoj kružile neke glasine, potvrdili su i u komšiluku.

- Nikada ona ovde nije pravila probleme, da je prema nama bila neprijatna, ali priča se da je imala psihičkih problema i da je čak bila narkomanka. Siniša je stvarno bio dobar čovek - kaže sagovornik.

Kako prenose mediji, Jasminino stanje je stabilizovano i više nije životno ugrožena, pa bi trebalo da bude prebačena na odeljenje poluintenzivne nege.

