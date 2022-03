SVUKLI SU ME SA BINE I TUKLI, DA SU ME JOŠ DVA PUTA UDARILI UMRO BIH! Obezbeđenje kluba unakazilo gosta (UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ)

Ognjen A. (29) pretučen je proteklog vikenda u jednom novosadskom klubu, nakon što je pokušao da se popne na binu i prijatelju koji je u Americi pokaže atmosferu preko video poziva. Brutalne povrede mladiću su naneli pripadnici obezbeđenja za vreme nastupa jedne pevačice.

foto: Privatna Arhiva

Kako je mladić ispričao za Kurir, on već neko vreme živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a u rodni grad je došao na odmor i izašao sa prijateljicama.

- U petak uveče izašao sam sa dve drugarice u jedan lokal, gde smo popili dva-tri pića. Jedna od drugarica je predložila da odemo do lokala u blizini, gde je živa muzika - započinje svoju priču Ognjen:

foto: Privatna Arhiva

- Seli smo u separe do bine, bilo je veselo, pevala je Katarina Živković. Posle dužeg vremena uživao sam u našoj muzici, bio sam veseo, baš mi je prijalo. Pili smo i davao sam pare muzici za pesme.

Mladić koji je teško povređen navodi da je u jednom momentu pozvao prijatelja.

ognjen a. foto: Privatna Arhiva

- Okrenuo sam svog prijatelja iz Amerike da mu na viberu pokažem kako uživam. Ustao sam i popeo se na binu kako bih što bolje pokazao u video pozivu. Prišli su mi momci iz obezbeđenja i odmah su bili izuzetno drski. Rekli su mi da siđem dole, da će me prebiti, ubiti... - priseća se naš sagovornik

- Spustili su me sa bine na silu, iako sam sam hteo da siđem. Vukli su me, pokušavali da skinu roleks sat, grozno su se ponašali.

foto: Pritnscreen

Kako kaže, njih šestorica ili sedmorica odvukla su ga do prostora za odlaganje garderobe.

- Udarali su me rukama, nogama, nekim teleskopom. Vrištao sam i zapomagao, niko me nije čuo. Kada je moja drugarica htela da vidi šta se dešava, jedan od njih uhvatio ju je jako za ruku i izbacio iz lokala. Kasnije mi je sve to ispričala. Uplašila se i odmah pozvala hitnu pomoć i policiju.

1 / 4 Foto: ATA Images

Ognjen navodi da su ga pripadnici obezbeđenja u jednom trenutku odvukli do ulaza.

- Onako krvavog su me bacili na pod, a dok sam ležao udarili su me još koji put i otišli.

Mladića je tu pokupila ekipa hitne pomoći, a konstatovane su mu teške telesne povrede.

- Lekari su mi rekli da sam zadobio još jedan ili dva udarca pitanje je da li bih preživeo ovo prebijanje - zaključuje Ognjen.

Kurir.rs/ Slađana Stojanović