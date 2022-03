PSIHIJATAR IZ LAZE LAZAREVIĆA O ŽENI KOJA JE UBILA I 10 DANA DRŽALA MRTVOG MUŽA: Naizgled normalne osobe mogu počiniti zločin

Ono o čemu se pisalo i pričalo ovih dana je i ubistvo u Lazarevcu, kada je navodno Jasmina (44) ubila svog supruga Sinišu i (42) i držala ga 10 dana u stanu.

Na ovu temu je za televiziju Kurir govorila dr Irena Đorđević, psihijatrom i psihoterapeutom sa klinike Laza Lazarević.

- Možemo reći da do ovakvih situacija dolazi kada su prolongirani stresovi, kada su ljudi u nekoj široj neizvesnosti, sa obzorom da dolazi do pada frustracione tolerancije u upravo zbog ovih situacija - rekla je za televiziju Kurir dr Irena Đorđević, psihijatar i psihoterapeut sa klinike Laza Lazarević.

Dr Irena Đorđević ističe da da se slučajevi razlikuju.

foto: Kurir Televizija

- Ne možemo znati o konkretnom slučaju i ne možemo znati da li je ona u tadom trenutku bila u uračunljivom ili neurančunljivom stanju. To će istraga pokazati. Ono što zasigurno možemo reći to je da postoje brojne predrasude vezane za to, a to je da su ljudi koji su inače psihijatrijski bolesnici da češće izvrše zločin, što apsolutno nije istina. Postoji i genetska predispozicija da se to razvije. Postoje sklopovi ličnosti koji u nekom momentu tako mogu da reaguju. Često se dešava da osoba, koja naizgled deluje normalno, ali da postoji neka nakupljena frustracija. Nekada može da bude specifična njena unutrašnja obrada nekih događaja od spolja - rekla je dr Irena Đorđević, psihijatrom i psihoterapeutom klinike Laza Lazarević.

foto: keith morris / Alamy / Profimedia

Kada su u pitanju mlade osobe treba biti posebno obazriv.

- Mladi ljudi su posebno osetljiva vrsta kategorije. To su ljudi koji su periodu puberteta i adolescencije. Kod njih su unutrašnja osećanja drugačija. Njihova depresivnost nije kao kod odraslih osoba, već su mrzovoljni ili burno reaguju usled hormonske bure - dr Irena Đorđević.

Podsetimo, Srbiju je potresla vest o ubistvu Siniše (52), kao i informacija da ga je navodno ubila supruga Jasmina (44). U zgradi gde se zločin dogodio živeli su više od pet godina i do sada niko nije čuo da se svađaju ili imaju problema, pišu mediji.

