ZAKAZANA OBDUKCIJA TELA NAĐENOG U DUNAVU: Kod Kostolca isplivale samo noge sa crnim patikama, evo kada će se znati o kome se radi

Obdukcija tela, koje je sinoć pronađeno u Dunavu kod Kostolca, zakazana je za sutra, a nadležni će sa tela uzeti i DNK profil, koji će uporediti sa uzorcima nestalih osoba u bazi, kako bi se utvrdio identitet, saznaje Kurir.

Naš izvor objašnjava da je nemoguće na drugi način utvrditi o kome se radi, jer je leš u poodmakloj fazi raspadanja.

- To je zapravo deo tela, radi se o donjim ekstremitetima - nogama, dok gornji deo tela nedostaje. Nije uočena ni odeća, samo obuća. Iz tog razloga je nemoguće na drugi način obaviti idetifikaciju. Bez DNK analize nemoguće je čak utvrditi i da li se radi o muškarcu ili ženi - objašnjava naš izvor upoznat sa slučajem.

On napominje da će obdukcijom nadležni pokušati i da utvrde uzrok smrti.

- S obzirom na to da se radi o ostacima tela, proverava se da li su ga pojele ribe ili je u pitanju nešto drugo, pa čak i zločin - kaže naš sagovornik.

Podsetimo, telo je juče pronašao alas koji je pecao u blizini. Telo je došlo do obale u delu koji se zove Pepelište, jer se tu odlaže pepeo od elektrane.

Prema rečima našeg izvora, DNK profil izolovan sa pronađenog ostatka tela biće upoređen i sa DNK profilom Mateja Periša (27) iz Splita, koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra 2021. u Beogradu, a kamere su ga poslednji put snimile kako se približava reci Savi kod restorana "Savanova" na Sava promenadi.

Matejev DNK profil nalazi se u bazi naše policije, a njegov otac je ranije potvrdio da mu je uzet bukalni bris radi upoređivanja, što je bitno za istragu i potragu.

- Ipak, detalji između pronađenog tela i nestalog Mateja se ne poklapaju. Na telu su primećene crne patike, dok je Matej imao bele. Takođe, po izgledu ostataka tela može se pretpostaviti da je ono u vodi bilo najmanje šest meseci, što je dosta duži vremenski period od momenta kada je Periš nestao - kaže izvor Kurira.

Nenad Periš, otac nestalog Splićanina, rekao je sinoć beogradskim medijima da "nema informaciju iz policije, te da ne želi da se bavim spekulacijama".

- Zanima me samo istina kada je u pitanju moj sin Matej - rekao je Nenad sinoć za Telegraf.rs.

On je ranije potvrdio da je njegov sin ima bele patike.

- Imao je bele koje su sa strane imale plavo slovo V. Ja sam im prosledio fotografiju patika kakve je imao i Matej, jer ja imam iste takve. On je nosio broj 44/45 zavisno od modela, a ja nosim broj veće. Pitali su me to zato što su tokom potrage našli plave patike - rekao je otac nestalog Splićanina.

