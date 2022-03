UMREĆU KOLIKO SE NERVIRAM, NISAM ŽIV: Otac Jova Kecmana za Kurir o sumnjama da su delovi tela nađeni u Dunavu njegov sin

Mile Kecman, otac nestalog fitnes trenera Jova Kecmana kaže za Kurir da nema novih informacija u vezi sa nestankom svog sina i da takođe, nije obavešten o informacijama koje su plasirane u medijima, a to je da je telo njegovog sina nađeno u Dunavu kod Kostolca.

- Policija mi je skoro uzimala opet DNK, ali me niko ovih dana, pa ni danas nije zvao u vezi sa nestankom i jednostavno ne znam ništa - kaže otac nestalog i dodaje da nije čuo da je nađen deo tela u fazi raspadanja u Dunavu kod Kostolca.

- Sad čujem za to nađeno telo, ne znam da li je to moj sin. Niko me nije obavestio od nadležnih i evo godinu i po dana ležim i ne mogu da ustanem od tuge i neizvesnosti gde mi je sin. Umreću koliko se nerviram, nisam živ - kaže za Kurir Mile Kecman.

Pa da podsetimo, Jovo Kecman nestao je 24. septembra 2020.godine u Malom Mokrom Lugu, kada je prema ranijoj priči porodice Kecman, krenuo da se nađe sa drugom. Naime, Jovo Kecman nalazi se na spisku nestalih žrtava kriminalnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koji su uhapšeni 4.februara prošle godine.

Inače, leš koji je nađen u poodmakloj fazi raspadanja sinoć kod Kostolca imao je samo noge i na njima crne patike.

- To je zapravo deo tela, radi se o donjim ekstremitetima - nogama, dok gornji deo tela nedostaje. Nije uočena ni odeća, samo obuća. Zbog toga je nemoguće obaviti identifikaciju, a za sutra je zakazana obdukcija na kojoj će se utvrditi i uzrok smrti, ali i to o kom polu se radi - podseća naš sagovornik.

