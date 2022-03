ALEKSIN UBICA NEPOZNAT I POSLE DESET MESECI, MAJKA TVRDI: Flaša nije ubila mog sina, veštačenje je nepouzdano, koban udarac rukom!

Dragana Nikolić, majka Alekse Stojmenovića (26) iz Aleksinca, koji je nastradao 16. maja prošle godine u tuči na proslavi 18. rođendana u jednom aleksinačkom restoranu, reagovala je ponovo povodom spekulacija o uzroku smrti njenog sina istakavši da on nije usmrćen flašom već da je takva povreda mogla da bude naneta samo udarcem u vrat.

Ona je ocenila kao nepouzdano veštačenje video snimka Nacionalnog kriminalističko-forenzičkog centra (NKFC), kojim je utvrđeno da kobne večeri nije došlo do kontakta između Alekse i osumnjičenog O. P, napominjući da je veštak takav nalaz, po sopstvenom iskazu, doneo na osnovu "radnog i životnog iskustva i logičkog razmišljanja".

Aleksa Stojmenović foto: Printskrin/Instagram

- Uporno se tvrdi da je Aleksu usmrtila NN osoba, nanevši mu povrede flašom, iako su veštaci medicinske struke dokazali da povreda koja je tom prilikom zadata Aleksi spada u lakšu telesnu povredu i da nikako nije mogla da izazove smrt. Zapravo, po nalazu veštaka Zavoda za sudsku medicinu, Aleksina smrt je nasilna i nastala je rascepom zida leve vertebralne arterije. Ovakva povreda nastaje isključivo u sklopu udarca u levu stranu vrata i iznenadnog i naglog bočnog savijanja glave sa pratećom manjom ili većom rotacijom glave. U ovom slučaju, do takve situacije dolazi jedino i samo pri jednom udarcu nanetom rukom kao što se vidi na snimku. Po njihovom nalazu je potrebno upravo onoliko vremena da povređena osoba počne da gubi tlo po nogama i da pada, koliko je bilo potrebno i Aleksi - navodi Dragana za Blic.

Aleksina majka ističe da se udarac navodnim predmetom (flašom) desio upravo u trenutku Aleksinog pada, gde se na snimku jasno vidi njegovo savijanje napred-nazad pre zadobijanja pomenutog udarca.

Snimak tuče foto: Printscreen/Youtube

- Prema tome, a iz svega gore navedenog, flaša nije ubila Aleksu! Sa druge strane, nalaz veštaka NKFC pokazuje da kontakta izmedju Alekse i osumnjičenog nije bilo, a sve to se zasniva na osnovu, citiram veštaka NKFC "radnog i životnog iskustva i logičkog razmišljanja". Na salušanju, isti veštak navodi da je snimak lošeg kvaliteta, da ne postoji frejm u datom trenutku, da se šaka ne uočava da, citiram, "postoji jak izvor svetlosti iza objekata", pa se u tom slučaju znatno gube detalji na istim, dok ona belina koja dopire iza objekta koji snimamo, kaže se "sprži" snimak, odnosno, previše je došlo do izražaja bela boja". S tim u vezi i usled nepostojanja adekvatnih argumenata i tehničkih činjenica, veštak daje svoj zaključak da do udarca nije došlo, isključivo, kako sam ranije navela na osnovu logičkog razmišljanja i životnog i radnog iskustva - ističe Dragana.

Prema njenim rečima veštak navodi da prateći putanju šake osumnjičenog dolazi do zaključka da udarca "nije bilo" dok, prateći putanju flaše za koju takođe ne postoji frejm, on navodi da je do "udarca došlo".

foto: M. S.

- Ovo veštačenje je samim tim nepouzdano, jer očigledno je da ne daje odgovor na najbitnije činjenice već je u tom delu sve zasnovano na subjektivnom zaključku veštaka, a ne na njegovim stručnim odgovorima - zaključuje ona za Blic.

Kobne večeri Aleksa je u tuči zadobio udarac u vrat koji je izazvao krvarenje u moždanom stablu i prestanak rada srca i disanja. Policija je u saradnji sa VJT Niš uhapsila O. P. (18) iz Aleksinca zbog sumnje da je je Aleksi zadao kobni udarac i tako počinio krivično delo nanošenja teške telesne povreda sa smrtnim ishodom, krivično delo za koje je zaprećena kazna od dve do 12 godina zatvora.

Sahrana foto: M.S.

Prijave su podnete protiv još dvojica mladića, M. S. i Z. T, koji se sumnjiče samo za učešće u kobnoj tuči. Rodbina i odbrana O. P. kao glavni argument ističe to što je veštačenjem NKFC utvrđeno je da se na video snimku sa bezbedonosnih kamera ne vidi da su O. P. i Aleksa imali kontakt, te da je Aleksa zadobio udarac flašom u glavu od strane nepoznate osobe, koji je navodno bio fatalan. O. P. je u septembru prošle godine pušten iz pritvora da se u daljem postupku se brani sa slobode.

(Kurir.rs/ Blic)