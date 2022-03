SILOVATELJIMA IZ BELE CRKVE 32 GODINE ROBIJE: Terali mladića da ih oralno zadovoljava i pretukli ga štanglom SATIMA SE IŽIVLJAVALI

Nikola M. (23) i Milan N.(23) osuđeni su pravosnžno na po 16 godina zatvora, zbog krivičnog dela silovanja i teške krađe. Oni su oglašeni krivim zbog toga što su, kako je to sud utvrdio, pre dve godine silovali mladića Slobodana P. u Beloj Crkvi.

Hapšenje manijaka iz Bele Crkve foto: Kurir TV

Naime, njima dvojici je, odlukom Višeg suda u Pančevu, prvenstvno bila izrečena kazna od po 17 godina i dva meseca zatvora, ali je Apelacioni sud umanjio ovu kaznu za po godinu dana, tako da će obojica robijati po 16 godina.

Podsetimo, dvojica mladića teretila su se da su u septembru 2020. godine, Slobodana P., koji je tada imao 19 godina, u kući pretukli, a zatim ga terali da ih oralno zadovoljava i na kraju ga opljačkali.

Jedan od osuđenih momaka foto: Facebook

- Presreli su me na ulici oko 23 sata. Uhvatili su me za ruku i na silu odveli u sobu. Više od tri sata su me mučili. Udarali su me pesnicama, šipkom i šutirali me i terali da ih oralno zadovoljavam. Na kraju me je jedan od njih i silovao - ispričao je nesrećni Slobodan za Kurir nakon nemilog događaja.

On je tada za naš list rekao i da su ga nakon iživljavanja i pretnji izbacili napolje kroz prozor, ali je nekako uspeo da se dočeka na noge i da se odvuče do kuće kod oca, sa kojim je otišao kod lekara koji su pozvali policiju.

Kuća u kojoj se dogodilo seksualno zlostavljanje foto: Kurir/J. Rafailović

Kurir.rs - J. M.