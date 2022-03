DOLAZE KRUPNI, ĆELAVI MUŠKARCI, S BESNIM KOLIMA DA SE SMRZNEŠ Komšije o narko-baki iz Krnjače: Ceo kraj navukla na drogu

Dan nakon vesti o hapšenju starice Jovanke D. (75), koja je navodno dilovala heroin u beogradskom naselju Krnjača, oglasile su se njene komšije.

Podsetimo, ona je uhapšena u porodičnoj kući, sa dve mušterije Lj. K. (59) i R. K. (60), a prema informacijama lista Srpski telegraf, čitav život je prodavala drogu i u biznis je uvukla celu porodicu. Međutim, njeni poznanici kažu da je ovo prvi put da je uhapšena jer misle da je imala debelu zaštitu.

Jedna od staričinih komšinica rekla je da ne sme da se fotografiše zbog sopstvene bezbednosti. Prema rečima Jovankinog komšije, čim padne veče, staričini susedi se zaključavaju u domove od straha jer se ispred njene kuće okuplja opasna ekipa. - Tu svake večeri bude defile raznoraznih kupaca. Dolazili su i s kamionima. Krupni, ćelavi muškarci, s tako besnim kolima da se smrzneš. Bude me strah tu da prođem, pa svi u komšiluku gledamo da noću ne mrdamo iz kuće. Imaju psa, koji, kada dođeš po kesicu, neće ti ništa. Ja da dođem u posetu, on bi me iskidao. Nije mi jasno kako je Jovanka sada uhapšena niti ko su te žene koje su privedene s njom - kaže jedan stanar Jovankine ulice.

- Neću da se snimam jer, ko god se njoj zamerio, ona mu pošalje svoje ljude i demoliraju mu celu kuću, pokradu stvari, a ona im nekada kaže da to vrate vlasnicima. Kao da im samo daje upozorenja. Jovanku znam od 1986. Radila je na carini, verovatno je tamo upoznala dilere s kojima je ušla u biznis. Tako da, dilovanjem se bavi maltene ceo život. Ćerka K. H. (59) umrla je u oktobru, a svi su znali da se i ona bavi time, ali i da se bori sa zavisnošću od narkotika. Jedna od tri unuke je u ranama i nepokretna je, a baba je celu porodicu uvukla u posao - priča Jovankina komšinica za Srpski telegraf.

Na drogu navukla i omladinu

Jedna poznanica narko-bake ističe da je Jovanka bila fina prema svima koji su bili dobri prema njoj, ali i da je ceo kraj u Krnjači navukla na narkotike.

- Da je zamoliš da ti nešto pomogne, ona će to rado da učini. Pa i da joj tražiš 50 evra, daće ti bez problema. Ali kada uveče dođe njena ekipa, to je nepodnošljivo. Jednom su me policajci pitali da idem s njima u njenu kuću da budem svedok pretresa, a ja sam im rekla da je to uzalud jer joj ništa neće naći, kao i obično. Ovo je nekada bio normalan kraj i onda je Jovanka većinu mladih navukla na drogu i sada su zavisnici - otkriva sagovornica lista.

Da najveći šok ne predstavlja to što je starica celu porodicu uvukla u prodaju narkotika, govori to da komšije navodno viđaju i njenog praunuka, starog oko desetak godina, kako po zadatku preuzima robu od Jovankinih saradnika.

- Pre skoro dve nedelje videla sam njenog praunuka da vozi bicikl po ulici. Odjednom mu je prišao neki čovek i nešto mu dao, a on je to hitro odneo u kuću. Obično im dileri robu ostavljaju u sanduče, pa vidim to isto dete da kupi te kesice. Jovanka slabo izlazi iz kuće. Policija joj je 100 puta dolazila i nisu mogli ništa da nađu jer robu drži iza kuće, po šupama i među granjem. Tako da je ovo prvi put da je uhapšena. Izgleda da je imala neku debelu vezu i da ju je neko pokrivao. Imala je samo tu jednu ćerku i tri unuke. Svi oni su bili umešani, pa i zet. Koga god da je policija od njih privela, verujte mi, za sat vremena eto ih kod kuće - objašnjava naša sagovornica.

Policija je u Jovankinoj kući pronašla tri kesice heroina, od oko 120 grama, vagicu za precizno merenje, kao i 168.000 dinara i 1.175 evra. Nakon saslušanja u Višem javnom tužilaštvu određen joj je pritvor do 30 dana, a kod Lj. K. (59) i R. K. (60), koje su s njom privedene, takođe je pronađen heroin, za koji se sumnja da su kupile od starice.

