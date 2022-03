UTRČAO SAM U NJENU SOBU I VEĆ JE BILA MRTVA: Potresne reči Dragana kom je supruga izgorela u požaru, VRIŠTAO KADA JE ZATEKAO

Beživotno telo Slavice T. ( 61) iz Zrenjanina pronađeno u porodičnoj kući u Dobrovoljačkoj ulici u Zrenjaninu.

Suprug Slavice T. , Dragan (66), isprekidanim rečenicama, kroz plač, pokušao je da opiše događaj koji se jutros dogodio u njihovoj porodičnoj kući u Zrenjaninu.

- Moja žena je bila teško bolesna, sa ogromnim psihijatrijskim problemima, a tokom noći joj nije bilo dobro, odveo sam je u Urgentni centar, tražio pomoć, vikao sam jako i došla je policija i privela me - kroz plač kaže Dragan, piše Informer

- Pustili su me kasnije, Slavicu sam smestio u njenu sobu do moje i zaspao sam. Probudio me je dim i kada sam utrčao u njenu sobu, već je bila mrtva, po svemu sudeći pala je na kvarcnu peć koja je gorela, zapalila se fotelja i ona se ugušila u dimu - nastavlja Dragan, ističući da ima dva sina, koji ne žive sa njima u kući.

Kada je obavestio policiju i vatrogasce, već je bilo kasno, dežurni lekar Hitne pomoći mogao je samo da konstatuje smrt izazvanu gušenjem, dok je Dragan T. prevežen u zrenjaninski Urgentni centar, nagutao se dima u pokušaju da pomogne bolesnoj supruzi.

Nakon ukazane lekarske pomoći, tokom dana je pušten kući, a zatekli smo ga kako usplahireno traži papuču i bos tumara po dvorištu, plačući za suprugom i kukajući zbog tragedije koja ga je zadesila.

(Kurir.rs/Informer)