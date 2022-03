MAFIJAŠKE KRVNE OSVETE! Važno je samo da OSVETA bude što bolnija, GLAVA OCA NAJVIŠE VREDI! U ratu klanova IZBRISANE SVE GRANICE

RAT DO ISTREBLJENJA

Rat kriminalnih klanova, koji se godinama bore za moć i prevlast u podzemlju, poslednjih godina postao je suroviji nego ikada! U pozadini sukoba više nije novac, već krv i osveta motivi koji ga pokreću.

I dok se jedni zaklinju da će ratovati dok suparnike potpuno ne istrebe, drugi poručuju da „glava suparnikovog oca najviše vredi“. Kodeks po kom se nisu dirale porodice više ne važi. Prećutno se poštuje još samo jedno pravilo - da se ne ubijaju žene i muški članovi porodica do 16 godina.

Obrisane granice

- U podzemlju se govori da kodeksi više ne postoje, nema zabranjenih zona, sve granice su obrisane. Zaraćeni više ne biraju žrtve, važno im je samo da osveta bude što bolnija. Kolaju priče da glava suparnikovog oca najviše vredi - otkriva za Kurir sagovornik upoznat sa dešavanjima u podzemlju.

U prilog tome govori i jedna od poslednjih takvih likvidacija 2019. Crnogorca Željka Bulatovića (55), za kog se veruje da je glavom platio to što je njegov sin Aleksandar osuđen za ubistvo u Istočnom Sarajevu.

Bivši operativac DB Božidar Spasić kaže da su ubistva očeva neka od najskuplje plaćenih ubistava.

- Cena za ovakvu likvidaciju se kreće od 100.000 do 300.000 evra, što ih stavlja u rang najskupljih ubistva, ravno sa političkim i ubistvima šefa mafije. Od plaćenika se tu traži da sve izvede na poseban način, pa to i podiže cenu. Bitno je odabrati pravi trenutak, oružje, vreme i mesto, ali i da se pošalje jasna poruka da je reč o krvnoj osveti i da to dobije publicitet u javnosti kao spektakularno ubistvo - objašnjava Spasić.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Porodica na meti

Rat bez pobednika, koji je do sada odneo najviše žrtava, jeste onaj između škaljarskog i kavačkog klana. Među žrtvama su i očevi vođa suprotstavljenih grupa - Veselina Veska Vukotića i Nika Roganovića.

Prvo je u naselju Dubrava u Herceg Novom u julu 2017. ubijen Niko Roganović, otac jednog od, kako se priča, vođa kavačkog klana Duška Roganovića, a dve godine kasnije ubijen je i Veselin Vukotić, otac navodnih vođa škaljarskog klana Jovana i Igora Vukotića.

- U istom pravcu, glava za glavu, već punih 10 godina traje i rat dve najpoznatije zavađene porodice - Bojović i Šaranović. Njihov sukob dosad je odneo 13 života i razlikuje se u tome što gotovo od prvog dana iza njega stoji osveta kao jedini motiv - objašnjava sagovornik i dodaje da je u tom ratu ubijen brat Luke Bojovića. Pošto je policija uhapsila ubicu Nikole Bojovića, suparnici su mu likvidirali brata Jugoslava.

LIKVIDIRANI NIKOLA BOJOVIĆ Rođeni brat Luke Bojovića ubijen je 29. aprila 2013. u centru Beograda, čim je izašao iz pekare u kojoj je kupio doručak koji je nameravao da odnese ocu, pokojnom direktoru beogradskog zoo-vrta. U njega je pucao, kako je otkriveno, Saša Cvetanović, zvani Pitbul, plaćeni ubica kog je angažovao Slobodan Šaranović. Nikola, navodno, za razliku od starijeg brata, nije bio deo podzemlja, a glavom je platio krvavi rat dve porodice. foto: Privatna Arhiva JUGOSLAV CVETANOVIĆ Jugoslav Cvetanović, mlađi brat ubice Nikole Bojovića, ubijen je u septembru 2017. ispred svoje zgrade u Vranju. Njegov stariji brat, za kog je utvrđeno da je ubio Bojovićevog rođenog brata, predosećao je da je Jugoslav u opasnosti. Kada je iza rešetaka, u pritvoru, primio tragičnu vest, Pitbul se obratio sudu rečima: - Čestitam Luki Bojoviću što mi je ubio brata! foto: Privatna Arhiva

Kriminolog Zlatko Nikolić rekao je svojevremeno da krvavi rat klanova više nije klasičan mafijaški sukob, već da ga poslednjih nekoliko godina prati i krvna osveta.

- Osim mafijaškog razračunavanja zbog novca, odnosno droge, on ima elemente lokalnog kolorita, crnogorske krvne osvete. Ne očekujem da je krvoproliće završeno, s obe strane ima još naslednika - rekao je tada Nikolić.

LIKVIDIRANI OČEVI MAFIJAŠA ŽELJKO BULATOVIĆ foto: Kurir U poslednjoj mafijaškoj likvidaciji, koja je pre šest dana potresla Novi Sad, ubijen je Željko Bulatović, otac Aleksandra Bulatovića, koji je pred sudom u Banjaluci osuđen na 18 godina zatvora zbog ubistva Miroslava Lazarevića u Istočnom Sarajevu 2016. Policija sumnja da je stariji Bulatović ubijen iz osvete, pa je to jedan od pravaca istrage. foto: Nezavisne Novine PAJA STOJANOVIĆ Otac Strahinje Stojanovića, koji se dovodio u vezu s klanom Budvanina Slobodana Šaranovića, ubijen je pod nerazjašnjenim okolnostima u Zemunu u septembru 2015. Paja je imao podeblji dosije, ali su istražitelji sumnjali da je ubijen iz osvete sinu, koji je bio blizak Šaranoviću i njegovim saradnicima, a koji su kasnije optuženi za ubistvo Lukinog brata Nikole u centru Beograda. Mlađi Stojanović je prošle godine preživeo eksploziju bombe, koja je bila pod njegovim kolima. Tada je teške povrede zadobila njegova devojka Olac Bilbao, mis Marbelje. foto: Privatna Arhiva VESELIN VESKO VUKOTIĆ Otac navodnih vođa škaljarskog klana iz Kotora ubijen je u aprilu ove godine u sačekuši ispred svoje kuće u naselju Dobrota u Kotoru. Ubica nije uhapšen, a crnogorska policija sumnja da je on još samo jedna u nizu žrtava koje su stradale u krvavom ratu između škaljarskog i kavačkog klana. Postoje indicije da je likvidiran po crnogorskom principu krvne osvete, i to zbog likvidacije Nika Roganovića. foto: Marina Lopačić, Privatna Arhiva NIKO ROGANOVIĆ foto: Vijesti.me/ Svetlana Đokić Otac Duška Roganovića iz kavačkog klana izrešetan je pred svojom kućom u naselju Dubrava u Herceg Novom u julu 2017. godine. Ubica do danas nije otkriven, a sumnja se da je i on žrtva rata crnogorskih klanova, koji su se podelili nakon nestanka tovara kokaina u Valensiji 2013. godine Roganovićev stariji sin Duško prethodno je ostao bez obe noge u eksploziji auto-bombe, dok je njegov brat od strica Vladimir likvidiran krajem 2018. godine u Beču. foto: Privatna Arhiva

Osvetu najavljuju u čitulji

Da je mafijaški rat odavno postao više od sukoba zbog novca i teritorije, dokazale su i čitulje u novinama, date posle likvidacija na obe strane, u kojima su, tvrde stručnjaci, najavljena nova krvoprolića. Posebnu pažnju privukle su reči Jovana Vukotića, upućene ubijenom ocu - da će sačuvati obraz, ali i da svako zna šta mu je činiti. Ovim je, tvrde upućeni, stariji sin poručio da će osvetiti roditelja.

Sličnu poruku nosila je i čitulja Radoja Zvicera posle ubistva visokopozicioniranog kavčanina Vladimira Roganovića u Beču.

Kurir.rs/Ekipa Kurira

bonus video:

02:49 Tetka osumnjičenog za ubistvo u Šarlincu