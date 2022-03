SRBIN PRONAĐEN MRTAV U TUNELU U ITALIJI: Starca beskućnika pronašli građani, policija naložila obdukciju!

Srpski državljanin (70) pronađen je mrtav pre dva dana ispod jednog podvožnjaka u Milanu nakon što je policiji u jutarnjim satima prijavljeno da se u tunelu nalazi čovek koji ne daje znake života.

- Policijske ekipe izašle su na teren sa mrtvozovnikom, kako bi se utvrdilo kako je došlo do smrti starijeg muškarca, za koga se pretpostavlja da je bio beskućnik. Prvi nalazi ukazuju na to da je do smrti došlo prirodnim putem, ali se ne isključuju ni druge mogućnosti - preneli su italijanski mediji.

Tunel u kojem je pronađen leš prošle godine u decembru se pominjao kao mesto za okupljanje beskućnika. Italijanska policija pokrenula je tada akciju koja je imala za cilj da se iz tunela uklone svi beskućnici koji su tu noćili, posebno u hladnim zimskim noćima.

- Policija je tada upala u taj prolaz i na silu oterala sve prosjake, a da bi ih sprečila da ponovo dođu da noće tu, popalili su sve improvizovane šatore i svu njihovu odeću, ćebad i dušeke. Spalili su tim nesrećnim ljudima sve što su imali - ispričala je jedna sugrađanka.

Ona je istakla da se su se tada mnogi stanovnici Milana usprotivili odluci državnih organa i da su svi bili za to da se pomogne nesrećnim ljudima koji nisu imali gde da idu.

Ovaj pokušaj italijanske policije završen je neuspešno, jer su svega mesec dana od akcije svi prosjaci vratili tu da spavaju u tunelu koji im je predstavljao jedino utočište.

Kurir.rs/J.M.