ŠTA JE I 20 GODINA U ODNOSU NA ONO ŠTO SU URADILI?! Porodica ubijenog Stefana Filića (19) ogorčena, ubice se nisu ni pokajale!

Više javno tužilaštvo u Smederevu uložilo je žalbu na odluku Višeg suda da se zbog ubistva Stefana Filića (19), koje se dogodilo 2. februara 2020. godine ispred diskoteke u Velikoj Plani, Nikola Bojović (21) i Mitar Pandurević (21) osude na kazne zatvora od 18, odnosno 15 godina. Tužilaštvo je zatražilo maksimalne kazne od po 20 godina, jer su, kako je navedeno u žalbi, "maksimalne kazne jedine pravedne i srazmerne izvršenom krivičnom delu".

Da će Apelacioni sud usvojiti žalbu i osuđenima za Stefanovo ubistvo izreći najveće kazne nada se Stefanova porodica.

- Maksimalna kazna za njih je 20 godina, jer su u trenutku izvršenja dela bili mlađi punoletnici, nisu imali punu 21 godinu i samim tim je to olakšavajuća okolnost. Šta je i 20 godina u odnosu na ono što su uradili? Ništa! - kaže Javorka Marković, tetka ubijenog mladića, prenosi Blic.

Stefan Filić foto: Privatna Arhiva

Ukoliko bude došlo do usvajanja žalbe, postupak će se vratiti na početak, to znači da će porodica Stefana Filića još jednom otvarati rane.

- Suđenje nam je bilo teško da pratimo, iscrpljujuće, svaki put smo iznova to preživljavali... Ali eto, nažalost se nije završilo, to će ići na Apelacioni sud jer ni jedna ni druga strana nisu zadovljne. Ja se samo nadam da će sud imati sluha za ovakvu stvar, jer poslati njih na slobodu... Mislim da je to strašno, jer znate, oni su dela imali i pre ovoga. Nisu ubistva, ali eto i to se desilo, a pre toga su više puta imali negde nešto. Izvlačili su se sa novčanim kaznama, povlačenjem tužbi, roditelji su moljakali, izvlačili ih i evo dokle je došlo - kaže Javorka i dodaje da su i advokati osuđenih Bojovića i Pandurevića najavili tužbe, jer odbrana smatra da su kazne visoke:

- Teret je veliki da još jednom prolazimo suđenje, ali čak ni 20 godina ne može biti pravedno da dobiju, šta može biti pravedno u ovom slučaju? Nama neće biti olakšanje, ali ako postoji šansa da budu osuđeni na maksimalnu kaznu, borićemo se do kraja, ako postoji šansa da na više budu osuđeni, nećemo odustati - kaže sagovornica Blica.

Osumnjičeni za ubistvo i žrtva foto: Facebook

Za Stefanovu porodicu i one koje su ga voleli adekvatne kazne nema, jer njega ništa ne može da vrati.

- Ubiti nekoga bez i jednog jedinog razloga, na pravdi Boga, a sve je to dokazano u postpuku da Stefan Filić nikome nijedan jedini udarac nije zadao, samo ih je molio da prestanu, pokušavao je da izvuče brata... I, koja bi za to bila pravedna kazna? Nema je - navodi sagovornica.

Roditelji nisu preskočili dan da ne odu na Stefanov grob, a prošlo je više od dve godine otkako su ga izgubili. Bol, kažu, ne jenjava. Za roditelje je život stao toga dana, brat pokušava da nastavi sa životom, ali je svima teško kao i prvog dana.

- Jako je teško svima, trudimo se i borimo, ali... Njegov brat je sa 16 godina doživeo takvu traumu i takvu tragediju... To će nositi celog života. Mi se trudimo, borimo se, da ide u školu, da trenira... Majka i otac su mu utučeni, svaki dan odlaze na groblje, nena šanse da jedan dan ne odu... - kaže Javorka i dodaje da je svesna da je svaki gubitak voljenog težak, ali da njima to što Stefana više nema još težim čini način na koji je život izgubio, ni kriv ni dužan, iz nečijeg besa i obesti:

foto: Privatna Arhiva

- To je teško, jako teško, odgajiti nekoga 19 godina, čuvati ga i da vam ga neko oduzme na pravdi Boga. Svaka smrt je teška, ali kad je bolest u pitanju pa čovek kaže to je od boga, desi se saobraćajna nesreća, pa kažeš "dešavaju se takve stvari", ali ovo... Ovo niko nije mogao da zamisli, da se ovako nešto desi na ulici, u sredini gde se svi znamo... I što je najgore, to se dešava i dalje, ništa se ne menja, svest se kod ljudi ne menja i dalje se to dešava - priča Javorka za Blic.

Posle svega osuđeni za ubistvo nisu pokazali kajanje, a oni koji su prisustvovali suđenju kažu da je utisak kao da i nemaju svest o tome šta su zapravo učinili.

- Kajanje nisu pokazali. Bojović, prvooptuženi koji ga je šutnuo, on je po nalogu advokata rekao tri rečenice, da mu je žao što i njegova i naša porodica prolaze kroz to. Međutim, to nije iskreno pokajanje, videli smo po načinu na koji se ophodio. Nije svestan šta je uradio, a nisu mu svesni ni roditelji, njegov otac, videli smo prema ponašanju na suđenju, nije svestan šta mu je dete uradilo - kaže Javorka i dodaje da se drugooptuženi i izjasnio da se ne kaje:

Brat Stefana Filića foto: Privatna Arhiva

- Pandurević je i na samom izricanju presude rekao da se ne oseća krivim, pa je sudija rekao "Onda je suvišno i da vas pitam da li se uopšte kajete", a on je rekao da se ne kaje.

Porodici je, kaže, ostalo još samo to, da se bore da oni koji su Stefana lišili života budu kažnjeni i da se trude da sačuvaju uspomenu na njega.

- Opština je odobrila, biće ulica Stefana Filića, pravimo i drugi festival kratkog filma "Filić filmić". Na takav način se borimo da ostane nešto njegovo, da ostane njegovo ime, da se ne zaboravi. I da se probudi svest kod ljudi, eto, to je naša borba - zaključuje Javorka, piše Blic.

