OVAKO JE NESTALO SKORO 90.000 EVRA IZ BEOGRADSKE POLICIJE: Sef bio uredno zaključan, a ključ kod osobe na koju niko nije sumnjao

Krajem 2019. godine, kada je otvoren sef u sedištu Policijske uprave Beograd u Bulevaru Despota Stefana, ustanovljeno je da nedostaje čak 88.700 evra.

- To je izazvalo veliko ogorčenje. Deset godina mi nismo imali takav slučaj da je policijski službenik drugog odeljenja izvršio krivično delo, bilo kakvo krivično delo, a ne posebno na ovakav način - rekao je Zoran Kovačević, nekadašnji načelnik Drugog odeljenja beogradske policije, za suzbijanje imovinskih delikata, prenosi Nova.

Na sefu iz kog je nestao novac nije bilo tragova provale, ništa nije upućivalo da je novac opljačkan. Sef je bio uredno zaključan, zato punih šest godina inspektori Drugog odeljenja nisu ni pomislili da se među njima nalazi lopov. Sve je počelo 2017. kada je Prvi osnovni sud naložio da jednom optuženom bude vraćen novac koji je privremeno oduzet jer je završen sudski proces.

- Ključ je bio kod kolege koji je bio odsutan zbog zdravstveniih problema i u tom trenutku nismo uopšte sumnjali da može da bude nekih problema. Protokom vremena, počeli smo da sunnjamo - navodi Kovačević.

Postojao je samo jedan ključ od sefa, koji je sa sobom odneo šef Odseka za otmice i iznude koji je u tom trenutku na bolovanju. Iako su ga više puta kolege zvale, policajac kod kojeg je ključ, ne dolazi da preda ključ i to počinje da budi sumnju. Naložena je kontrola svih sefova u sedištu beogradske policije.

- U decembru 2019. godine usledila je kontrola svih sefova u centrali beogradske policije u kojoj su se nalazili dokumenti, droga, novac, razne oduzete stvari. Ali, falio je ključ iz Drugog odeljenja. Pozvana je Služba unutrašnje kontrole. Kada je sef otvoren ispostavilo se da je prazan. Nedostajalo je 88.700 evra.

Šef odseka kod koga je bio ključ "vadio se" da je ostavljao kancelariju u kojoj je bio sef ponekad otključanu, da je izgubio u jednom trenutku ključ, ali to nije prijavio, iako je bio dužan da to uradi. Posle kontrole kojom je ustanovljen manjak, Višem tužilaštvu podneta je krivična prijava protiv nepoznatog počinioca. Optužnica ni dan danas nije podignuta, jer nije saslušan oštećeni, Dragan Todorovski, od koga je policija, zbog zelenašenja, oduzela 88.700 evra koji su ukradeni. Za Todorovskim je raspisana policijska poternica, ali on nije pronađen, prenosi Nova.

Pomenuti šef Odseka za iznude i otmice je nekoliko nedelja posle krađe penzionisan, a kako Nova saznaje, u pitanju je Gordan Milijanović. On je čak 2010. godine dobio nagradu od 50.000 dinara za uspešno rešenu otmicu.

