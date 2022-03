OVO JE KARABURMA, TU SU DROGA I NAVIJAČI! Građani uznemireni zbog sve češćih obračuna na ulicama: Pucnjave, ubadanja, bombe...

U poslednjih godinu dana građani Karaburme, mahom oni iz ulice Marijane Gregoran svako malo jutro dočekaju uz zvuke sirena policije i Hitne pomoći.

Ubadanja nožem, pucnjave, tuče huligana, a sada i bacanje bombe, za njih nisu strani, a kad padne noć roditelji tinejdžera samo mole Boga da im deca što pre dođu kući - poslednjih meseci najčešći vinovnici i žrtve sukoba upravo su tinejdžeri.

Pa ipak, na pomen sukoba koji im se dešavaju pred vratima, teškim glasom gotovo svako od njih izgovara: “Pa ovo je Karaburma, navikli smo”. Kažu i da misle da su napadi vezani za sukobe oko droge, ali i zbog navijača.

O ranjavanju Vuka J. (34) koje se dogodilo pre dve noći niko ne priča.

foto: Ana Paunković

- Ne bih ni znao šta se desilo, to je bilo oko četiri ujutru. Komšinica jedna kaže ujutru kad je došla “Opet pucnjava ovde, opet haos”. Kaže čula je, bilo je puno policije, Hitna - priča i navodi da je to u njihovom kraju postalo gotovo učestalo i da ljudi više i ne komentarišu kada se tako nešto desi:

“Ovde se bore za to tržište, za drogu...”

O muškarcu koji je ranjen i o njegovom bratu koji je, navodno, zapravo bio meta napada, kaže, ne zna ništa.

- Ne poznajem ih, niti sam posle čuo priču o njima - navodi.

Incidenti koji su se dogovdili u ovom kraju

Ovo naselje su nekada držali navijači OFK “Beograd” poznatiji kao Plava unija (Blue Union) dok ga nije preuzela ekipa okupljena u grupu “Alkatraz” koja je navijala za FK “Partizan”. Tada na ulicama ovog naselja kreću sve češći obračuni, ubadanja mladića, pucnjave koji se vezuju za sukobe oko droge, ali i navijača.

To je bilo 2005. godine, kada je tada navijač “Crvene zvezde” Aleksandar Vavić u ulici Salvadora Aljendea zbog prežvrljanog grafita od strane navijača “Partizana” nožem izbo Stefana Gajića.

Tokom istrage ovog ubadanja Vavić prelazi u suprotni tabor i ubrzo postaje jedan od vođa navijača grupe “Alkatraz”, na čijem čelu su bila još dvojica mladića sa Karaburme Đorđe Prelić i Ljubomir Marković Kića, koji su kasnije osuđeni zbog ubistva navijača iz Francuske Brisa Tatona (Kića je ubijen 2019. godine ispred teretane na Voždovcu).

Đorđe Prelić foto: Privatna Arhiva

Većih sukoba u ovom kraju nije bilo sve do 2013. godine kada se gotovo svakodnevno ime ovog naselja nalazilo na stranicama crne hronike. Obračuni koji su se i u to vreme događali slični su onima u poslednjih godinu dana. Žrtve su mahom mladići do 25 godina, napadnuti su noću, najčešće sa leđa.

Uboden s leđa

Te 2013. godine u ovom naselju ubijeno je najmanje petoro ljudi za nekoliko meseci, a isto toliko ranjeno. Među žrtvama je i novobeograđanin Vladimir Živković (35), zvani Vlaja, član navijačke grupe “Zabranjeni”. On je ubijen je u zakazanom obračunu sa suparničkom frakcijom navijača Partizana - “Alkatrazom”.

Tuča dva sukobljena tabora crno-belih bila je zakazana u dvorištu Osnovne škole “Filip Višnjić” na Karaburmi, a telo partizanovca je pronađeno 20 metara dalje na kolovozu.

Ljubomir Marković Kića foto: Privatna Arhiva, Kurir

U tuči, u kojoj su korišćene šipke i noževi, Živković je pokušao da pobegne preko ograde škole. Ali, na ogradi ga je sustigao pripadnik “Alkatraza” i ubo s leđa. Ranjen, Živković je preskočio ogradu, prešao ulicu i krenuo ka okretnici autobusa broj 16. Ipak, ubrzo je pao na put.

Demoliran kafić vođe

Iste godine, kafić Aleksandara Vavića “Holivud” na Karaburmi demoliran je, a zbog toga su uhapšena četvorica pripadnika Partizanove grupe “Janičari”. Kod njih su nađena dva pištolja, a dvojica su na sebi imala pancirne prsluke.

Navijači su se našli ponovo u epicentru sukoba i 2018. godine kada u dvorište porodične kuće koja je u vlasništvu Aleksandra Gajića na Karaburmi, oca navijača “Partizana” Stefana Gajića, koji je u žižu javnosti dospeo 2005. godine, kada ga je Aleksandar Vavić ranio nožem.

U tom periodu, policija je tragala za muškarcem koji je ispalio više metaka iz automobila u pokretu na Karaburmi u „mercedesa“ kojim je upravljao U. S. (20). Meci namenjeni njemu završili su u stanu u Uralskoj ulici, a mladi par je imao sreće i izbegao ranjavanje.

Aleksandar Vavić

Na Karaburmi je i 2018. godine ubijen kum Luke Bojovića Dragoslav Miloradović u samouslužnoj auto-perionici koja je bila u njegovom vlasništvu.

Podsetimo, poslednjih godinu dana na Karaburmi u potezu od samo sto metara u ulici Marijane Gregoran i okolini iste 2021. godine više mladića je ranjeno, kako se sumnja u obračunima zbog narkotika. Ipak, do danas ni za jedan slučaj to nije zvanično saopšteno.

Potraga za pucačima Beogradska policija i dalje traga za napadačima koji su u noći subote na nedelju teško ranili Vuka J. (34) ispred zgrade u kojoj živi. Teško ranjeni muškarac se nalazi u Urgentnom centru u jedinici intenzivne nege. Kako navode u Urgewntnom centru, stabilnog je stanja i nastavlja se dalje lečenje.

Kurir.rs/Blic