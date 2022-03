SAMO DA MI BOG ČUVA DECU: Potresne reči oca pred pogibiju sina (18) u Velikom Gradištu, ubio ga PIJANI vozač (20) BMW-a

Stravična nesreća koja se dogodila u subotu dva sata iza ponoći na putu u blizini sela Kumane prema Velikom Gradištu u kojoj je poginuo L.R. (18) vozeći skuter, na koga je u alkoholisanom stanju naleteo BMW-om M.S. (20) iz sela Kisiljeva, potresla sve žitelje ove varoši.

Prema nezvaničnim informacijama, mladić koji je vozio automobil sa probnom dozvolom, nakon burne večeri u provodu na Srebrnom jezeru, pripit je seo za volan i usled brze vožnje izgubio kontorlu nad vozilom, isekao krivinu i prešao u suprotnu traku. Iz suprotnog pravca naišao je skuterom L.R. (18) koji je iako je imao kacigu na glavi, od siline udarca na licu mesta nastradao.

M. S. (20) kome je utvrđeno 1,02 promila alkohola u krvi odmah je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio teško krivično delo protiv bezbednosti saobraćaja. Nakon saslušanja pred Višim tužilaštvom u Požarevcu i iznošenja odbrane, njemu je produžen pritvor od 30 dana.

Imao i brata blizanca, rano ostali bez majke

Nesretno nastradali mladić L. R.(18) je Gradištanac. Ne postoji osoba koja se u poslednja dva dana zatekla na ulicama Velikog Gradišta da sa tugom, setom i suzama ne govori o tragediji koja je zadesila porodicu Ranđelović.

- Ne mogu da prihvatim da se ovo desilo. Zar nije dosta više. Vojkanu je supruga veoma mlada preminula, nakon što je rodila blizance, ostavila je i još dva starija sina. On je sa svojom majkom podizao četiri muška deteta. Ne, ne mogu jednostavno da prihvatam ovo... Družili smo se iz detinjstva. Istina mladost ludost, kao mlad bio je buntovnik ali je duša jedna. Od njega ne mogu da budu loša deca, to su deca sa Dunava, koja su kao i mi provodila leta na ovoj reci, na jezeru, na poligonu kod keja u parku. To su dobra i vaspitana deca, mladići za primer - kroz suze izgovara drugarica iz detinjstva oca Vojkana, ponavljajući jednu rečenicu.

- Zašto je moralo i ovo da se dogodi?!

Drugovi i drugarice blizanaca u ova dva dana su bukvalno nemi. Ne postoje reči koje se mogu izgovoriti, konstatuju uglavnom svi sa kojima smo u ovom preteškom treutku pokušali da razgovaramo.

- Znamo se od vrtića. Lazar je išao u Požarevac u školu, a brat ovde u Gradištu. Šta da kažem, ne mogu da izgovorim reč od kad sam čula ovu vest. To je toliko dobar dečko, nikada nije pravio probleme, nije pio. On i brat su ostali bez majke negde kada su imali godinu dana. To je strašna muka. Tata i baka su njih i braću podizali - kaže za Informer školska drugarica nastradalog mladića, koja je jedva uspela da izusti nekoliko rečenica.

Građani varoši na Dunavu kažu da skoro ne pamte ovakvu tragediju.Tuga je obavila Veliko Gradište i oseća se na svakom koraku. Kako smo čuli od jednog poznanika, ne sluteći šta će ga zadesiti za samo par dana, otac Vojkan izgovorio je skoro:

- Dobro sam i deca su dobro, samo da ih Bog sačuva - rekao je tada Vojkan.

Nastradali L.R. (18) biće sahranjen u sredu na groblju u Velikom Gradištu.

