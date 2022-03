NEVOLJA BIO U VEZI SA DIJANINOM DVOJNICOM? Zadrugarku koja neodoljivo liči na Hrkalovićevu odali DETALJI

Nevena Savić, zadrugarka i bivša devojka Lazara Čolića Zole, šokirala je javnost pričom da se u Švajcarskoj bavila prostitucijom i da je na taj način zarađivala, a kako Srpski telegraf saznaje, ona je bila i u vezi s vođom monstruoznog kriminalnog klana Veljkom Belivukom, što je sama i potvrdila u rijalitiju! Ono što je veoma interesantno jeste Nevenina sličnost s bivšom sekretarkom MUP Dijanom Hrkalović, koja je usko povezana sa Veljinom ekipom i "kavačkim klanom", čiji je beogradski ogranak vodio Belivuk. Toliko su slične da ih je maltene nemoguće razlikovati, a zanimljivo je i to da se Nevena fotografisala u identičnim pozama, kao i uhapšena državna sekretarka.

foto: Instagram

Naime, Nevena se zbližila sa Nevoljom neposredno pre nego što je završila u zatvoru u Švajcarskoj kada je privedena zbog prostitucije, a sada je sve to potvrdila pred kamerama, hvaleći se da je dečko gleda iz zatvora, navodi "Srpski telegraf".

foto: Printscreen

Nevena Savić poverila se Ani Jovanović, koja je sedela pored Filipa Cara, da je bila manje od godinu dana sa momkom koji je uhapšen, te da je on sada gleda iz zatvora, budući da mu preti kazna od 10 godina.

Nevena: To je ista zgrada, ja ne mogu ovde da kažem, kad se te stvari pričaju, ne mogu da kažem šta je i kako je. Ana: On sad nije napolju više. Nevena: Ne, on je bio hapšen i sada je opet u zatvoru. Zato ja ne mogu da kažem istinu o tome jer je to sve u procesu. Ana: Jaoj, Nevena, nisi valjda bila s njim. Nevena: Gde ću ja o tome ovde da pričam. Car: A šta, imaš momka vani? I on te gleda iz zatvora dok si ti u "Zadruzi"? Nevena: Bivšeg momka. Ana: Pa je l' ste raskinuli? Nevena: Ne, on je samo otišao, na deset godina. Stalno je na "Dnevniku" i gleda me iz zatvora. Car: Je l' dobio baš deset? Nevena: Još je u istrazi, ali ko zna, na to još nadodaju. Car: Čekaj, on je sad pao, prošle godine, dok smo mi bili u četvorci? Pa nije to valjda ono, nevoljo? Ana: Da, ne mogu ništa više da kažem, mnogo je opasno. Car: S onim svim ljudima, što je bilo po "Dnevniku"? Ana: Da, on je taj.

Veljko Belivuk foto: Zorana Jevtić

Inače, Nevena iza sebe ima burnu prošlost, pričala je da je hapšena, da se drogirala s drugaricom u stanu, kao i da je od prevelike doze mislila da je racija upala u klub, a to se nije desilo. Takođe, pominje tajanstvenog dečka koji joj je ispunjavao svaku želju dok je bio na slobodi.

- U Švajcarskoj sam radila na crno i to je razlog što sam na kraju završila u zatvoru. Hapsili su me zbog prostitucije, nisam imala papire i na kraju sam zbog lude glave završila u samici. To je iskustvo koje nikome nikad ne bih poželela. Tamo sam bila u kontaktu s ljudima koji su upoznati dobro s tim kako posao funkcioniše. Uputili su me u sve, upoznala sam dosta devojaka, a radila sam na procenat, a krenula sam tako što sam prvo bila go-go igračica. Kad sam sve odslužila, došla sam u Beograd. Ovde sam se skrasila s jednim dečkom kojeg ne mogu da pominjem - rekla je Nevena u rijalitiju i nastavila da šokira činjenicama i poznanstvom s Belivukom, dok su je drugi upozoravali da ne priča tako:

- Kada sam došla u Srbiju, upoznala sam neke tipove preko drugarica. Jedan od njih mi je ponudio stan. Tu smo samo bile drugarica i ja. On je bio raskalašan, stalno nam je donosio tekilu i "slatkiše", znaš one "slatkiše" koje pošmrkaš, uradiš se i sve ti bude kul. Njega stalno pozdravljam, on je taj dečko o kojem ne smem da pričam. On je sada u zatvoru. Jednom sam se od "slatkiša" toliko ubila da sam u Kragujevcu u jednom lokalu pomislila da je racija, pa sam se odsekla, a nigde nije bilo racije.

foto: Damir Dervišagić, Kurir

Ajfonka: Miksu volim i da je ceo u okovima Starleta Tijana Maksimović, alijas Tijana Ajfon, javno je 2018. priznala da je potpuno odlepila za Veljinim vojnikom Milovanom Tadićem Miksom, kome je u toku suđenje jer je kao šef obezbeđenja kluba "Tilt" nasmrt prebio gosta kluba Slobodana Vukića. Tadiću se prethodno sudilo i za drogu i oružje. - Čekaću ga koliko god da treba. Ja ga volim i da je ceo u okovima. Volim te, ljubavi - govorila je Ajfonka dok je bila Miksina verenica, a jedno vreme je na Instagramu čak i držala njegovo prezime. Pod sumnjom da je šurovala sa Nevoljinim klanom, Tijana je sa Milicom Živanović (30), poznatijom kao Mimi Oro, privedena na saslušanje 2. marta prošle godine u SBPOK. Mimi Oro i Tijana Ajfon su u više navrata snimljene kako dolaze u štek-bunker Belivukove ekipe na Partizanovom stadionu. Ajfonka je tada prošla i poligrafsko testiranje.

(Kurir.rs/Republika)