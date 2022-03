HOROR! SRBIJU OD POČETKA GODINE UZDRMALO VIŠE SLUČAJEVA OBLJUBE NAD DECOM: Monstrumi na slobodi, a ponavljanje dela je sigurno!

Više slučajeva obljube devojčica dogodilo se od početka godine, u policijskoj akciji uhapšeno je 14 pedofila, a javnost je uznemirilo i puštanje optuženog za obljubu na slobodu

Za skoro tri meseca, u javnost je izašlo više slučajeva obljube nad decom i seksualnog uznemiravanja maloletnih lica. Neki od njih dogodili su se i ranije, ali su ponovo privukli pažnju zbog presuda pedofilima ili njihovog puštanja na slobodu, kao i zbog policijskih akcija.

Kako je objasnio kriminolog Dobrivoje Radovanović, puštanje seksualnog prestupnika, naročito pedofila, na slobodu, negativno utiče ne samo na žrtve, već i na sve oko njih.

- Utiče na to da druge devojčice počinju da strahuju za svoju bezbednost. Strahuju i odrasle žene. Pedofil napada mlade, ali seksualni prestupnik napada bilo koga, ne gleda mnogo na godine ili izgled. Opasnost od ponavljanja krivičnog dela je 100 odsto. Povrat kod seksualnih prestupnika, silovatelja, pedofila, stopostotan.

Njegovim puštanjem na slobodu je u opasnost dovedena devojčica koja je preživela seksualno nasilje od strane njega, ali i bilo koja druga devojčica u tom selu. To su situacije u kojima se čovek hvata za glavu. Da li su ti ljudi koji su ga pustili na slobodu nekada čuli šta znači seksualni prestupnik? Da li su studirali nešto, da li su im predavali neki psiholozi? Kod njih nema popravke, oni će da iskoriste svaku novu priliku.

Nema pritvora, pa puštanja, nego treba da budu u pritvoru sve dok proces traje, a potom da dobiju kaznu, i to što dužu kaznu. Nije isto kada ga kaznite tri godine ili 15 godina. Manja je verovatnoća da ponove delo kada odleže dugu kaznu. To je krivično delo koje je diktirano teškim poremećajima unutrašnjih nagona i nema šanse da ne ponove delo ako im se pruži šansa - rekao je Radovanović.

Poslednji poznat slučaj dogodio se u beogradskom naselju Čukarica, gde je devojčicu (12) u porodičnoj kući navodno silovao deda (61). On je bez objašnjenja napustio dom, a devojčica je tu priliku iskoristila da majci kaže da je starac iskoristio svaku priliku kada joj roditelji nisu bili kod kuće.

Devojčica je, kako su rekli roditelji, razmišljala da li da roditeljima kaže šta se dogodilo jer joj je deda pretio smrću ako progovori.

- Otac je živeo sa nama, a onda je pre neko veče otišao od nas. Bilo mi je čudno, ali nisam želeo da ga zadržavam. Prvo veče kada nije bio sa nama ćerka se poverila majci. Ne znam kako sam ostao živ kada su mi rekli. Pitao sam policiju zašto je to uradio, ali niko nije mogao da mi tačno kaže već "tako mu došlo". Verujem svom detetu, a od njega me je sramota - rekao je ranije za Telegraf.rs otac devojčice.

Deda je na saslušanju u policiji rekao da je "unuka sve izmislila, da je on nemoćan i star", dok se pred tužiocem branio ćutanjem.

Muškarac i tinejdžer obljubili devojčicu

N. M. (60) optužen je da je prošlog meseca u svojoj kući obljubio 13-godišnju devojčicu iz Smedereva. Prijava je podneta i protiv tinejdžera (17), za kog postoje osnovi sumnje da je učestvovao u obljubi.

Uhapšena je i majka devojčice S. V. (38) zbog zapuštanja i zanemarivanja maloletnog deteta i posredovanja u vršenju prostitucije

Pokušao da namami devojčicu u svoju vikendicu

Profesor u penziji M. Đ. (71) iz Varvarina mesecima je preko Fejsbuka nagovarao 12-godišnju devojčicu da imaju seksualne odnose. On joj je slao neprimerene fotografije i snimke i pozivao je u svoju vikendicu.

M. Đ. je predlagao devojčici da povede i drugarice i govorio da je i ranije imao odnose sa devojčicama, među kojima su, navodno bile i njegove učenice iz srednje škole. Kako mediji pišu, on je priznao da je jedna od njegovih žrtava imala samo 13 godina kada ju je obljubio u svojoj vikendici.

Na svom Fejsbuk profilu napisao je da je razveden, a njegove mračne porive otkrili su operativci međunarodne organizacije "Stoppedofiliji SP", sa sedištem u Srbiji.

Skandalozna prepiska profesora s devojčicom od 12 godina, čiji je profil na Fejsbuku bio diverzija ove organizacije, trajala je godinu dana.

Osim vulgarnih poruka koje joj je slao, M. Đ. je devojčici rekao i da mu "ne smeta što ima 12 godina". Kada ga je upitala da li i sa drugim devojčicama razgovara na isti način, odgovorio je da je "jedna imala 13 godina", ali da je bio i sa "malo starijima" - svojim učenicama koje su bile treći i četvrti razred srednje škole, ističući da su, navodno, prvo menjali slike, a da su potom "više puta dolazile u njegovu vikendicu".

Maltretirao maloletnog sina

Jedan od slučajeva koji je u februaru buknuo u javnosti dogodio se 18. februara kada je G. Č. prekršio mere zaštite od nasilja koje su mu izrečene zbog toga što je fizički i seksualno maltretirao maloletnig sina V. Č.

G. Č. je 20. januara priveden i saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu, koje je sudiji za prethodni postupak Osnovnog suda predložilo određivanje pritvora osumnjičenom G. Č. zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela i uticaja na svedoke, ali je već sutradan pušten na slobodu.

Kako je naveo naš izvor iz tužilaštva, u pitanju je neozbiljna odluka suda.

- Takva krivična dela su učestala. S obzirom na to da je u pitanju seksualno zlostavljanje maloletnog deteta, predlog za pritvor bi trebalo čak da ide i prema članu četiri, a ne članu dva. Član dva znači da pritvor traje do završetka ispitivanja svedoka, a znamo da to može da se završi za dva dana. Prema stavu četiri, pritvor se određuje zbog uznemiravanja javnosti. Nikome nije prijatno da čuje da je otac koji je seksualno zlostavljao svoje dete na slobodi. Odluka suda je neozbiljna - rekao je tada naš sagovornik.

Protiv G. Č. je još 1. septembra 2020. godine tužilaštvo podiglo optužnicu zbog krivičnog dela nasilje u porodici. On je detetu naneo teške telesne povrede. Taj krivični postupak i dalje je u toku pred Osnovnim sudom u Novom Sadu.

Vaspitač osuđen na tri godine zatvora

Nišlija V. P. (64) vaspitač u Dečjem kulturnom centru osuđen je krajem januara na tri godine zatvora zbog krivičnog dela nedozvoljenih polnih radnji čija je žrtva bila maloletna polaznica te ustanove.

Prema nezvaničnim saznanjima, vaspitač se sumnjičio da je iskorišćavao poverenje deteta i zloupotrebio svoj položaj, te da je u više navrata devojčicu ljubio, neprikladno je dodirivao i njenu ruku stavljao na svoj polni organ.

Uhapšen je početkom decembra, nakon što se petogodišnjakinja požalila roditeljima. Optužujuće navode ponovila je i pred timom psihologa i pedagoga koji su ocenili da su verodostojni i dali "zeleno svetlo" da V. P. bude lišen slobode.

V. P. je izrečena maksimalna kazna, s obzirom na to da Krivični zakonik za nedozvoljene polne radnje predviđa novčanu i zatvorsku kaznu do tri godine.

Podsećamo, nakon što su mu stavljene lisice na ruke, i drugi roditelji koji su sumnjali da je sa njihovom decom imao neprikladan odnos, počeli su da se obraćaju organima gonjenja.

Među njima je i jedna Nišlijka (identitet poznat redakciji) koja veruje da je V. P. polno uznemiravao i njenu šestogodišnju ćerku, zbog čega je ispisala iz ove ustanove.

- Bilo je to početkom leta, primetila sam da je dete uznemireno. Kazala mi je da je nakon što je piškila, vaspitač obrisao i pomazio, pokazujući rukom gde je doticao. Pažljivo sam je ispitala i shvatila da nije upotrebio hartiju, već golu ruku, a da je detetu objasnio da to čini da bi navodno video "da li joj se još piški".

Rekla je i da se sa njim igrala "doktora", da joj je pokazivao donji deo stomaka gde je navodno operisan te da joj je tražio da ga "leči". Pričala je da je dotakla nešto što je bilo tvrdo, a da joj je on kazao da mu je tu "flomaster". Rekla mi je da ga je ona "lečila" i da joj je vaspitač kazao da mami ne priča kako se igraju. Meni je sve odmah bilo jasno, ali nisam znala šta da radim - objasnila je uznemirena majka.

Pedofil pušten na slobodu

Suđenje Aleksandru I. (38) iz Mačvanskog Belotića počelo je 11. marta. On se tereti da je obljubio devojčicu (12) u čijoj je kući radio.

Taj slučaj dospeo je u žižu javnosti u januarau, kada je Aleksandar, nakon šest meseci pritvora, a pre početka suđenja, pušten na slobodu.

Kako je navedeno, do te odluke je došlo jer je "po logici stvari odnos javnosti prema navedenom događaju svakako izgubio na intenzitetu", njime se već mesecima ne bave mediji pa se ne može očekivati "bilo kakva reakcija javnosti u slučaju da se okrivljeni nađe na slobodi".

Ipak, puštanje optuženog na slobodu izazvalo je veliko uznemirenje javnosti, ali i strah u selu, jer Aleksandar živi nedaleko od žrtve, a kuću i dvorište žrtve poznaje "kao svoj džep".

- Selo je malo i juče se brzo pročulo da je izašao iz zatvora. Verujte, ključa u selu od uznemirenosti, a mi drhtimo od straha i pod velikim smo stresom. Sada je cela moja porodica u zatvoru od njega. Ne znam kako u ponedeljak da pustim dete da ide u školu. Otkud ja znam šta je on još spreman da uradi, šta će mu pasti na pamet. Brinem se i za drugo dvoje dece, starijeg sina koji ima 17 i drugu ćerku koja je napunila 12 godina - rekao je za Telegraf.rs otac devojčice Vladan Ć.

Zbog velikog uznemirenja javnosti, Aleksandar I. je krajem januara vraćen u pritvor.

"Palo" 14 pedofila

Početkom marta je u policijskoj akciji "Armagedon" uhapšeno 14 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju, iskorišćavanje računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnom licu i polno uznemiravanje.

Oni se terete da su, u dužem vremenskom periodu, putem internet aplikacija i korišćenjem pretraživača koji omogućavaju prikrivanje lokacije, preuzimali, čuvali na hard diskovima računara i delili sadržaje nastale iskorišćavanjem dece u pornografske svrhe.

Kako se sumnja, sa svojih naloga su, preko društvenih mreža, stupali u kontakt sa maloletnim licima, a takođe su preko tih mreža slali fotografije i video zapise pornografske sadržine, nastale eksploatacijom maloletnih lica.

