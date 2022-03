NAPADAČ IZ BRAUNA PRE 9 GODINA HAPŠEN SA KARAĐORĐEM: Trajko i Subotić se udaljili po izlasku iz zatvora!

Slavoljub Trajković, zvani Trajko, koji je uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju ubistva Mira Č., šefa obezbeđenja kluba "Stefan Braun" u Beogradu, pre devet godina bio je uhapšen sa Karađorđem Subotićem zbog iznude.

Subotić je pre nekoliko meseci, posle iskaza svedoka-saradnika Bojana Hrvatina, u kom je pomenuo da je klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića pripremao likvidaciju Trajkovića, potvrdio da se poznaju i da su se družili.

Inače, svedok-saradnik je na saslušanju tvrdio da je Belivuk planirao Trajkovićevu likvidaciju jer je imao informaciju da Trajko namerava da ubije njega za račun suprotstavljenog kriminalnog klana.

foto: Kurir, Printscreen/Facebook

- Nas dvojica smo se družili i zajedno smo uhapšeni 2013. godine zbog iznude. Za to što se tada desilo osuđen sam na dve godine, a Trajko na dve i po. Kada je izašao iz zatvora, malo smo se udaljili, ali povremeno se čujemo. Trajko je ozbiljan čovek. Velju Nevolju nisam nikada upoznao. Pokazali su mi ga neki ljudi kad smo se jednom prilikom zatekli na istom mestu u gradu, ali ja o tom čoveku ništa ne znam, osim onoga što sam pročitao u medijima. Ako se Trajko sa nekim tukao u zatvoru, to valjda nije razlog da ga ubiju. Ne znam šta da vam kažem na to - izjavio je nedavno Karađorđe za medije.

Inače, Karađorđe je devedesetih važio za ozbiljnijeg igrača u podzemlju, a mlađim generacijama je postao poznat kada su članovi njegove porodice, a potom i on sam, bili u rijaliti programima.

Podsetimo, policija je uhapsila Trajkovića i Nikolu Stankovića, kao i Milicu D. koja je u noći između ponedeljka i utorka u klubu "Stefan Braun" bila sa njima, kao i muškarc koji je ispalio hice u Mira Č., a za kojim policija i dalje traga.

Prema nezvaničnim informacijama, incident u klubu počeo je između dve grupe mladića koje su se sukobile upravo oko Milice D.

Mesto pucnjave foto: Kurir

- Svedoci su izjavili da je flertovala sa više muškaraca i da je zbog toga izbio sukob. Obezbeđenje kluba je navodno izbacilo grupu muškaraca koji su napravili problem, ali se jedan od njih potom navodno vratio sa pištoljem u ruci. Miro Č. kako su naveli, pokušao je da ga spreči da sa pištoljem u ruci uđe u klub i on je tada ispalio osam hitaca, od kojih je sedam pogodilo šefa obezbeđenja - podseća izvor Kurira.

Kako navodi, Milica D. se sumnjiči da je osumnjičene odvezla sa lica i potom im pomagala da se sakriju, kako ih policija nebi uhapsila.

