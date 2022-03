POVIKAO JE "SAD GA UBIJ" I ONDA SAM ZAČUO PUCANJ: Svedok do detalja opisao zločin u šumi! BRAĆA ZARATILA ZBOG TARTUFA

U Višem sudu u Sremskoj Mitrovice juče je počelo suđenje Dejanu Eriću, osumnjičenom za ubistvo rođene braće Predraga i Stanislava Jeličića, u selu Jarak kod Sremske Mitrovice.

Zločin se dogodilo 6. decembra 2020. kada su se braća Jeličić i braća Dejan i Nebojša Erić, koji je svedok, sukobili oko skupocenih gljiva - tartufa.

Optuženi je na jučerašnjem suđenju rekao da ostaje pri svemu što je ranije rekao u tužilaštvu, ali je odgovorio na pitanja. Istakao je da pre kritičnog događaja nije imao fizički kontakt sa ubijenim Stanislavom, već da su se samo bili "sporečkali".

- Kritičan događaj sa braćom Jeličić je trajao kratno, par minuta, ne mogu tačno da se izjasnim - rekao je optuženi. Njegov brat Nebojša Erić ispirčao je u sudnici šta se desilo kobnog dana.

- Preko brata Dejana sam upoznao braću Jeličić pre nekoliko godina i upoznali smo se u šumi, jer smo svi tražili tartufe i bili smo u normalnim odnosima. Tog dana smo se brat i ja dogovorili da idemo u šumu, uzeli smo kopalicu i pse. Dejan je stavio rukavice i izašao pre mene iz kola, a ja sam se zadržao nekoliko minuta u autu - rekao je Nebojša:

- Video sam da braća Jeličić dolaze do kola, i Stanislav je kopalicom udario u moju šoferku i ona se razbila. Pitao sam ga zašto je to uradio, ali je on samo produžio. Čuo sam da je psovao Dejana. Kada se Dejan pojavio on mu je šutirao psa. Prema njegovim rečima, tada je Stanislav nasrnuo na Dejana koplalicom, a Predrag je nasrnuo na njega.

- Predrag je svo vreme bodrio brata: "Sad mu j*bi majku, ubij ga!". Čuo sam da je moj brat jaukao i klečao, a Predrag kad je mene raskrivario, krenuo je put njega. Tada sam povikao: "Pazi Dejane", i uskoro sam čuo pucanj. Video sam da Dejan u desnoj ruci drži pištolj i ispalio je taj hitac, Predrag je napravio nekoliko koraka, a potom pao, Stanislav je bio još uvek živ - rekao je on i dodao da je njegov braat nakon toga bio izbezumljen.

