MATEJEVI DRUGOVI BEZBRIŽNO NASTAVILI SA SVOJIM ŽIVOTIMA: Evo šta su radili na dan kad se njegov otac očajan VRATIO KUĆI BEZ SINA!

Nenad Periš, otac Mateja Periša (27) koji je nestao u Beogradu 31. decembra, vratio se kući u Split posle dva i po meseca potrage za sinom, koja, zasad, nije urodila plodom.

Ovaj inženjer hemije na ovaj korak se odlučio jer, kaže, u Beogradu više nije mogao da izdrži neizvesnost, ali sigurno će ponovo doći u prestonicu Srbije. Za to vreme u Splitu su drugovi njegovog sina nastavili sa svojim životima.

Braća Vinko (25) i Miro (28), su baš na dan kad je Nenad stigao kući, igrali mali fudbal. Njihov tim „razbio” je goste sa 6:2, a Vinko je još zaradio i žuti karton. Istovremeno se na društvenim mrežama vodila polemika povodom Mira, koji je, prema jednima, ubrzo pošto se vratio iz Beograda završio kod psihologa i na lekovima.

Razlog za to su, prema njima, tuga i depresije koja ga je ophrvala nakon nestanka prijatelja. Navodno, drastično je i smršao. Mirova navodna reakcija pokrenula je spekulacije kako on zapravo zna „pravu istinu”, ali da „mora da ćuti” i da ga sada to iznutra jede. Prema drugima, njegova reakcija je sasvim očekivana za nekog ko tuguje.

"Šta bi trebao? Možda plesati po Maldivima, a prijatelj mu je nestao", jedan je od komentara na društvenim mrežama.

Miro B. se samo jednom oglasio za medije u Srbiji i rekao da je beogradskoj policiji ispričao sve što zna, da im je svima teško, a njemu nepodnošljivo da čita gluposti koje se pišu o njegovom drugu.

Nakon toga je odbijao svaki kontakt s medijima. Podsetimo, Mateju Perišu trag se gubi u noći između 30. i 31. decembra prošle godine, nakon što je izašao iz beogradskog noćnog kluba poznatog kao „Gotik”.

On je u Beograd došao 30. decembra po podne sa još šestoricom drugova iz Splita. Među njima su bila i braća Miro i Vinko. Mladići su se predveče smestili u jedan apartman na Dorćolu. Kobne noći Matej je izašao s prijateljima u provod u klub "Gotik", kad je iz nepoznatih razloga oko 1.40 u noći izašao iz kluba i trčeći se uputio ka Promenadi.

Nenad Periš je u jednom od intervjua rekao da je s prijateljima razgovarao o situaciji do trenutka Matejevog napuštanja "Gotika".

- Oni su o tome razgovarali više puta, ja sam u kontaktu s jednim od Matejevih prijatelja, zapravo najboljim prijateljem. Mi uvek vrtimo iste priče, jer nam fale određene kocke koje nismo još dobili. Njima je jako teško, u razgovorima tu bude svega. Suza, naravno, i ostalih emotivnih izliva - otkriva Periš.

Dodaje da unatoč svemu pokušava ostati pozitivan i pozitivno da razmišlja.

- Ako Bog da, nešto drugačije da bude, moraćemo to prihvatimo, da dalje nastavimo gde smo stali i to je tako - pričao je tada Periš.

