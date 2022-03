VOZAČ JE POKUŠAO DA POMOGNE POVREĐENOJ, SEKUNDE SU BILE U PITANJU: Novi detalji stravičnog udesa u kome su ženi otkinute noge

Ljiljana B. iz Velikog Laola kod Petrovca na Mlavi poginula je u saobraćajki koja se dogodila juče ujutru u ovom selu, kada je na nju, dok je ulazila u taksi, udario svojim automobilom mladić N.G. (30).

Nesreća se, kako je saopšteno, dogodila u ranim jutarnjim satima na izlazu iz Velikog Laola.

- N.G. je usled neprilagođene brzine svojim fijatom prvo udario u auto koji se nalazio ispred njega, a za čijim je volanom bila devojka M.N. (18). Od siline udarca on je preleteo na desnu stranu i udario u ženu koja je u tom momentu ulazila u taksi vozilo - priča izvor Kurira

- Koliko je jak udarac bio svedoči i podatak da je žena gotovo ostala bez obe noge. Imala je ozbiljne prelome i unutrašnje povrede nogu i iskrvarila je na putu do požarevačke bolnice - navodi sagovornik iz istrage.

Vozač N.G., kako saznajemo, ostao je na mestu nesreće.

- On je pritrčao da pomogne ženi, a kada je došla policija sve je priznao, nijedne sekunde nije negirao da je on izazvao nesreću. Pukom srećom u udesu nije povređen on, a ni devojka koja je bila u drugom autu - priča izvor

- Nesrećna žena je doživela stravične povrede, ovo je definitivno jedan u milion slučajeva da se ovakva nesreća desi. Sekunde su bile u pitanju, da je samo malo ranije ušla u vozilo ništa se ne bi desilo - navodi sagovornik.

Porodica Ljiljane B. nije bila raspoložena za razgovor sa novinarima.

- Mama je tog jutra kretala u grad Petrovac, imala je neke obaveze. Mnogo nam je teško, ne možemo da poverujemo šta se desilo. Hvala na pozivu, ali ne možemo da kažemo ništa više.

Vozač N.G. saslušan je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Petrovcu.

- Žurio sam na posao - navodno je izjavio N.G. koji je pušten da se brani sa slobode.

Kurir.rs