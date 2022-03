BEBA IZ OBRENOVCA BAČENA U KONTEJNER! Advokati o zahtevu majke i babe koje su je ostavile u KESI ZA SMEĆE!

Danas je održano prvo ročište Milji i Branki Prijović, majci i babi koje su bacile bebu u kontejner, ali je već na početku suđenja saopšteno da će ono da bude zatvoreno za javnost.

Suđenje Milji i Branki Prijović, majci i babi koje su optužene da su u decembru 2020. godine tek rođenu bebu bacile u kontejner u obrenovačkom naselju Rojkovac, počelo je danas u Višem sudu u Beogradu, posle dva odlaganja. Ipak, javnost je ostala uskraćena za detalje odbrane optuženih jer je, na zahtev odbrane, sud glavni pretres zatvorio za javnost.

Kao obrazloženje navedeno je da je potrebno da se isključi javnost radi zaštite interesa maloletnog lica i kako maloletna osoba ne bi trpela štetne emotivne, psihološke i sociološke posledice.

Postavlja se pitanje zašto se tek sad brine o emotivnim i psihološkim posledicama po dete, kada će ono zasigurno iste posledice da ima samo zbog činjenice da ga je majka, kao novorođenče, u kesi za smeće bacila u kontejner.

Kako ističe advokat Luka Labus, jedno od osnovnih ustavnih načela našeg Ustava jeste pravo na pravično suđenje koje podrazumeva da svako ima pravo da nezavistan, nepristrasan i zakonom već ustanovljen sud, pravično i u razumnom roku, javno raspravi i odluči o njegovim pravima i obavezama, osnovanosti sumnje koja je bila razlog za pokretanje postupka, kao i o optužbama protiv njega. Taj princip definisan je i Zakonikom o krivičnom postupku, putem opšteg pravila o javnosti koje podrazumeva da je glavni pretres javan.

- Tokom postupka veće može da, po službenoj dužnosti ili na predlog stranke ili branioca, ali uvek nakon njihovog izjašnjenja, isključi javnost za ceo glavni pretres ili za jedan njegov deo, ako je to potrebno radi zaštite interesa nacionalne bezbednosti, javnog reda i morala, interesa maloletnika, privatnosti učesnika u postupku. Dakle, Zakonik je izričit u kojim situacijama se javnost može isključiti.

Za razliku od postupka kada je maloletnik okrivljeni i kada je javnost uvek isključena, u konkretnom postupku maloletno lice je oštećeno krivičnim delom, te samim tim postoji fakultativan osnov za isključenje javnosti, a sud je prihvatio predlog odbrane i isključio javnost sa glavnog pretresa, čime je onemogućeno dalje učestvovanje javnosti tj. "publike" u ovom postupku - kaže Labus.

- S obzirom na to da je konkretno krivično delo izazvalo pažnju i uznemirenje javnosti, kao i to da će dete u jednom trenutku morati da se suoči sa činjenicom da je ostavljeno u kontejneru kao novorođenče, odluka suda je opravdana jer je potrebno svesti na minimum rizik od štetnih posledica koje bi krivični postupak sam po sebi doneo.

- Kasniji život deteta u zajednici koja je upoznata sa detaljima takvog krivičnog postupka zasigurno ne bi bio ni lak ni prijatan, te je potrebno ublažiti štetne posledice po duševni integritet, emotivnu i psihološku komponentu ličnosti. Verujem da je sud posebno vodio računa o konkretnim okolnostima koji se odnose na oštećeno dete i doneo ispravnu odluku, te da isključenje javnosti sa glavnog pretresa neće imati uticaja na donošenje pravilne i zakonite odluke postupajućeg suda - dodaje advokat.

"Nije u interesu deteta da se izveštava o tom slučaju"

Advokat Ivan Simić ističe da je protiv zatvaranja pretresa za javnost, ali da smatra da je u konkretnom slučaju sud doneo ispravnu odluku, s obzirom na to da je oštećeno dete i da "svako iznošenje te situacije u javnost ostaje trajno zapisano".

- Ne mogu da kažem da to nije racionalno postupanje suda. To jeste slučaj koji intrigira i izaziva pažnju kako šire, laičke, tako i stručne javnosti. Ipak, interes deteta je da se taj sudski postupak sprovede, da se dete stavi pod starateljstvo i bude bez nekog daljeg narušavanja ne samo privatnosti, već i nekih njegovih fundamentalnih interesa. Dete ima tek više od godinu dana. Kroz neko vreme biće punoletno, poslovno sposobno. Nije u interesu deteta da se uopšte izveštava o tom slučaju - kaže Simić.

On dodaje da dete ima pravo na neometani psihofizički razvoj i budući život, te bi pretres koji je otvoren za javnost u budućnosti opteretilo ne samo razvoj deteta već i njegovo normalno adaptiranje na neku novu životnu sredinu.

- Sud se rukovodio najboljim interesima maloletnog deteta, što jeste jedna od uloga suda u tom postupku, osim toga što ima ulogu da sprovede krivični postupak i utvrdi eventualno postojanje krivice okrivljenih. Bez obzira na to što im se na teret stavlja užasan događaj, ipak je interes maloletnog deteta pretežniji u odnosu na interes javnosti.

Ne mogu da komentarišem da li je postupak trebalo da bude zatvoren za javnost još tokom istrage. Druga je priča da li je to celishodno, jer se o slučaju već mnogo govorilo o javnosti. Ipak, što se tiče samog glavnog pretresa, bez obrira na to što bi intrigirao javnost, treba da se vodi računa o tom detetu. Treba uzeti u obzir da će ta devojčica jednog dana da čita sve te novinske naslove, kao i njeni drugari, njen suprug, njeni potomci, a to je ipak nešto što je stvar privatnosti.

Sutra će možda da upiše školu, neki fakultet. Odluka stoji i ukoliko ju je zatražila odbrana i ukoliko ju je zatražilo tužilaštvo. Ako je zatraži odbrana, razlog može da bude da se skrene pažnja javnosti sa slučaja, ali je i dalje u najboljem interesu deteta - objašnjava Simić.

Beba bila u kesi za smeće, zajedno sa krvavim stvarima porodilje

Podsećamo, dok je tek porođena Milja Prijović dobijala stručnu lekarsku pomoć u bolnci posle porođaja kod kuće, njena majka je ostala u stanu, a u prvom kontejneru je, sa ostalim nepoželjnim i odbačenim stvarima bila jedna beba. Bila je ostavljena da umre sama, bespomoćna, ubaćena u crnu kesu za smeće.

Život deteta spasao je vozač saniteta Hitne pomoći Dušan Marjanović, koji je porodilju, zbog ginekoloških problema, odvezao u GAK Višegradska. Kada se vratio, ispostavilo se da postoji još jedan hitan teren, a ticao se bebe.

- Kada smo stigli tamo, došla je i policija. Tražili su je po kontejneru, ali nisu ništa pronašli. U tom momentu su otišli i do stana da bi saznali gde je tačno beba bačena. Ja sam ostao kod saniteta i policijskog auta, međutim, nešto me je teralo da preturam po tom kontejneru, gde sam našao crnu kesu i u kesi stvari porodilje koje su bile krvave - rekao je tada Marjanović.

Pratio je zvuk bebe, koji nije bio ni plač, već cviljenje, i da bi izvadio kese, morao je da obori kontejner na sebe, ali i da pazi da li u njemu ima nekog stakla koje bi se razbilo i povredilo bebu. Novorođenče je našao u kesi koja je sa spoljne strane bila krvava.

