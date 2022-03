ŽENI SMRSKAO OBE NOGE AUTOMOBILOM, PREMINULA NA PUTU DO BOLNICE: Osumnjičeni za udes kod Petrovca na Mlavi se brani sa slobode

Vozač N. G. (30), koji se sumnjiči da je 17. marta izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je nastradala Ljiljana B. (63) saslušan je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Petrovcu na Mlavi.

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda nije mu nakon toga odredio pritvor, pa će se on, zbog sumnje da je počinio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, braniti sa slobode, prenose Novosti.

- U trenutku saobraćajne nesreće, osumnjičeni nije bio pod dejstvom alkohola, niti je pobegao sa lica mesta. On će snositi krivičnu odgovornost za izvršeno delo, ali mu pritvor nije određen, jer za to nije bilo zakonskih osnova - kaže v. d. osnovnog javnog tužioca, Milan Živković, pišu Novosti.

foto: Dragan Kadić

Za sada nije poznato da li je vozač upravljao svojim vozilom uz prekoračenje dozvoljene brzine, jer će se to znati tek posle veštačenja. Prema navodima krivične prijave, N. G. se sumnjiči da je, upravljajući "fijatom" iz pravca naselja Veliko Laole ka Šetonju, najpre udario u zadnju stranu "folksvagena", kojim je upravljala M. N. (18), a zatim sleteo s kolovoza i naleteo na Ljiljanu, koja je u tom trenutku ulazila u taksi. Ona je tom prilikom zadobila teške telesne povrede, od kojih je preminula na putu do Opšte bolnice u Požarevcu. Za krivično delo za koje se osumnjičeni tereti, zakonom je propisana kazna od jedne do osam godina zatvora.

- Koliko je udarac bio jak svedoči i podatak da je Ljiljana gotovo ostala bez obe noge. Imala je ozbiljne prelome i unutrašnje povrede nogu i iskrvarila je na putu do bolnice - navodi sagovornik iz istrage.

- Vozač N. G. je pritrčao da pomogne ženi, a kada je došla policija sve je priznao, nijedne sekunde nije negirao da je on izazvao nesreću - kaže izvor za Novosti.

(Kurir.rs/ Novosti)