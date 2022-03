OVO JE SAŠA KOJI SE UBIO BOMBOM U KRUŠEVCU Pre tragedije rekao supruzi: Moramo zajedno da odemo u smrt, ne boj se! (FOTO)

Saša Nedeljković (52) iz Kruševca poginuo je danas kada je u automobilu marke "sitroen" aktivirao ručnu bombu. Njegova supruga V. N. (48) uspela je da pobegne iz kola u poslednjem trenutku i tako preživi eksploziju.

Do tragedije je došlo u delu Čitluka poznatom po nazivu Kisele vode. Navodno je Sašin razlog za ovaj potez bio ljubomora.

foto: Printscreen/Facebook

"Navodno, muž i žena su se posvađali, a on je i istukao ženu. Potom su se negde uputili automobilom. U kola je prvo ušao muž, dok je žena sa stvarima ušla s druge strane, na mesto suvozača. Ona nije stigla da zatvori vrata, jer je muž odmah skočio na nju. Saša je vikao na ženu da će je ubiti i tada je pokušao da joj u jaknu ubaci bombu, koju je imao kod sebe. On je ženu držao za jaknu i povlačio je ka sebi, ne dozvoljavajući joj da izađe. Međutim, na svu sreću, žena je nekako uspela da se otrgne i iskoči iz kola. To što nije stigla da zatvori vrata kada je ulazila joj je bukvalno spasilo glavu", rekao je izvor Kurira.

foto: Printscreen/Facebook

Navodno je Saša, pre nego što je aktivirao bombu, rekao: "Moramo zajedno da odemo u smrt, ne boj se".

S.N. radi kao kuvarica i važi za vrednu ženu.

Njih dvoje su u braku četiri godine, a na svim slikama na društvenim mrežama su zagrljeni i nasmejani.

Poginuli Saša je, kako kažu sugrađani, bio srčani bolesnik i često u depresiji. Svojevremeno je bio na ratištu.

(Kurir.rs)

