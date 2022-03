DETALJI UŽASA U RIPNJU Momčilo pre 20 godina od zelenaša pozajmio 6.000 evra, pa izgubio kuću! Sin ga našao na livadi u lokvi krvi

Momčilo Marković izvršio je samoubistvo na livadi iza porodične kuće u Ripnju, nakon što je preminuo njegov otac Milan (96).

Telo nesrećnog Momčila pronašao je sin, koji je došao po pozivu majke. Nezapamćena porodična tragedija dogodila se u ponedeljak uveče. Kako kaže Momčilov sin Dejan, majka ga je tog popodneva nazvala da hitno dođe u Ripanj jer je dedi loše.

- Majka me je pozvala i rekla mi da dođem brzo jer deda umire i da ona ne sme da uđe u sobu, a da tate nigde nema. Došao sam hitno iz Beograda i zatekao dedu koji je već preminuo. Tate nigde nije bilo - počinje priču Dejan Marković:

- Izašao sam iz kuće i dozivao oca po dvorištu, ali se on nije odazivao. Primetio sam da psi laju u livadi, a kada sam došao do nje zatekao sam oca kako mrtav leži u lokvi krvi. Pored njega je bio pištolj i paklica cigareta - objašnjava naš sagovornik.

Kako kaže, njegov otac je duže vreme bio depresivan.

- On je već dvadeset godina pretio da će se ubiti jer je imao težak život i ozbiljne probleme. Naime, on je pre 20 godina od zelenaša pozajmio 6.000 evra. Taj dug je rastao neverovatnom brzinom, pa je on tako ostao bez kuće u centru sela i doselio se sa majkom ovde kod svog oca - objašnjava Dejan:

- Osim što je ostao bez celokupne imovine, njemu su zelenaši uzimali penziju. Momčilo Marković je, kako njegov sin kaže, patio i zbog porodičnih prilika.

- Moj mlađi brat je u zatvoru, to mu je teško padalo - dodao je Dejan.

Iako na telu Milana Markovića nije bilo tragova nasilja, naložena je obdukcija i oca i sina.

