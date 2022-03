BJELA ZA SVEDOKE ZOVE MILANA MARIĆA, SRBLJANOVIĆKU I ANDRIJU KUZMANOVIĆA: Poznati svedoče o incidentu sa Antonijevićem u hotelu

Poznati glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić, koji je juče prvi put seo na optuženičku klupu Prvog osnovnog suda u Beogradu zbog sumnje da se nasilnički ponašao prema Predragu Gagi Antonijeviću u hotelu "Ambasador" u Nišu 23. avgusta prošle godine, negirao je da se s kolegom potukao. Podsetimo, incident se dogodio na koktelu posle filmskog festivala u Nišu.

- Ne priznajem izvršenje krivičnog dela - kratko je rekao Bjelogrlić. Kada mu je sudija saopštila da će odbranu iznositi tek na sledećem suđenju, zakazanom za 7. jun, on je sa optuženičke klupe dobacio:

- Ja neću danas da dajem izjavu? Ali tako sam se spremio - rekao je Bjelogrlić.

Tužilaštvo Dokazaćemo optužbe Zamenik Prvog osnovnog javnog tužilaštva naveo je juče da ostaje pri optužnom predlogu i da će tužilaštvo izvođenjem dokaza dokazati da je Bjelogrlić izvršio krivično delo. I tužilaštvo je, kao i odbrana, predložilo da se pregledaju video-snimci iz hotela, kao i da se saslušaju svedoci koji su već kao očevici davali svoje iskaze. Među njima su i glumica Katarina Radivojević i producent Maksa Ćatović. Tužilac, kao i zastupnik oštećenog Antonijevića, naveli su i da ne stoje navodi odbrane da građani nisu bili ugroženi jer se incident dogodio na zatvorenom koktelu "jer su i glumci građani ove države".

Prethodno su zamenik prvog osnovnog tužioca, dvojica Bjelogrlićevih advokata, kao i advokat Predraga Antonijevića izneli predloge za dokaze koji će biti izvođeni tokom postupka. Bjelogrlićevi advokat saglasio se da budu saslušani svedoci koji su toga dana bili u hotelu "Ambasador" u Nišu i već su davali iskaze, ali je pročitao i spisak imena ljudi za koje nije objasnio kakva saznanja imaju o događaju. Na njemu su se našli glumci Andrija Kuzmanović, Petar Benčina, Goran Bogdan, Milan Marić, producent Filip Mandić, spisateljica Biljana Srbljanović, kao i pevač Željko Joksimović.

- O okolnostima na koje odbrana predlaže njihovo saslušanje izjasnićemo se tek pošto Dragan Bjelogrlić iznese svoju odbranu, biće vam mnogo jasnije - rekao je njegov branilac advokat Jugoslav Tintor.

Krive medije i političare Bio sam u pravom zatvoru Bjelogrlićev branilac advokat Goran Draganić okrivio je političare i medije da su objavljivali netačne informacije i tako izvršili pritisak da protiv glumca bude podignut optužni predlog za nasilničko ponašanje. - Dostavljamo vam izjavu organizatora koktela u hotelu "Ambasador" u Nišu u kojoj se navodi da je on bio organizovan za članove ekipe filma "Nečista krv", u kom Bjelogrlić igra glavnu ulogu i bio je pretendent na nagradu. Ambijent je bitan jer je za ovo krivično delo bitno da je ugroženo spokojstvo građana, a reč je o zatvorenom skupu. Na osnovu izjava političara i medija, došla je policija i odvela ga u pritvor - rekao je Draganić, na šta je Bjelogrlić dodao "bogme, pravi zatvor". Draganić je potom naveo i da je tuča dvojice kolega pretvorena u medijski projekat. - Umesto da Bjelogrlić i Antonijević odgovaraju prekršajno, mi danas umesto tuče između dvojice kolega dobijamo još jedan medijsko-politički projekat "napad Bjelogrlića na državni projekat 'Dara iz Jasenovca'" - rekao je Draganić u sudnici.

Tintor je naveo i da je odbrana uverena da će dokazati da nema reči o krivičnom delu i da su eventualno i Bjelogrlić i Antonijević mogli da budu prekršajno gonjeni za remećenje javnog reda i mira.

- Došlo je do sukoba dve osobe i niko više nije učestvovao u tome. Ukupan broj udaraca koji su razmenili je pet ili šest, i to je to. Očigledno je postojala želja da se naš klijent procesuira kao nasilnik. Ne osporavamo lake telesne povrede koje je zadobio Antonijević, ali to se goni po privatnoj tužbi - rekao je advokat.

On je u sudnici pokušao da ospori i video-zapise iz hotela, tvrdeći da je neko smišljeno i s namerom medijima dostavio delove, skraćene snimke "sa određenim ciljem":

- Odbrana nema problem sa snimkom, ali tražimo da se vidi u celini, jer drugi deo, koji javnost nije videla, pokazuje i da Antonijević napada Bjelogrlića. Takođe, zahtevamo i da se pribavi snimak s kamere iznad recepcije, koji nikada nije dostavljen, a lično smo se uverili u hotelu da kamera postoji i da pokriva deo gde se nalazi mesto incidenta - dodao je Tintor, tvrdeći da na snimcima nedostaje 50 sekundi, odnosno da je taj deo isečen.

