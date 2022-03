ARKAN JE 15 DANA SPAVAO NA KROVU I JEO KONZERVE ČEKAJUĆI 3 METE: Boža Spasić do detalja o tajnoj operaciji Službe

Opšte je poznato da je osamdesetih godina država slala kriminalce u inostranstvo kako bi eliminisali politički nepodobnu emigraciju. Sve to bilo je organizovano na zahtev Staneta Dolanca.

Bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti Božidar Spasić svojevremeno je otkrio kako su birani "kadrovi" za te poslove.

Željko Ražnatović Arkan foto: Screenshot youtube/Mladjen

"Nas nisu interesovali ljudi koji su radili sa drogom, bili su nam potrebni jaki i hrabri momci poput onih koji su pljačkali banke kao što su bili Arkan i Giška. Tako su jednom bežali iz pljačke i popeli su se na neku građevinu", prisetio se Spasić.

Božidar Spasić foto: Marina Lopičić

To spektakularno bekstvo se i danas prepričava. Svi policajci su bili odustali od potere osim jednog koji je onako zadihan stigao do njih, a onda su oni uperili pištolj u njega, naredili mu da se skine go i da se vrati nazad tako ponižen.

"Kada smo čuli za te priče, smatrali smo da su nam potrebni takvi ljudi za izvođenje operacija", dodao je Spasić.

On je otkrio da je Željko Ražnatović Arkan prilikom jedne takve "operacije protiv emigracije", na krovu spavao 15 dana.

"Trebalo je da prati tri lica, međutim u jednom trenutku se nakupilo njih 15 na jednom sastanku gde su se dogovarali da ubijaju srpske policajce na Kosovu. Arkan je nama rekao: 'Ako bih bacio dve bombe, mogao bih da pobijem ceo ovaj komitet'! Mi smo mu rekli: 'Ne, nikako, uzdrži se i drži se svoje operacije'. Tako da je on na tom krovu bio 15 dana i jeo konzerve dok nije bio povoljan trenutak. Onda je sva tri lica likvidirao bez problema. Čim je obavio zadatak, krenuo je ovamo, tako da, dok se tamošnja policija opasuljila šta se desilo, dok su započeli istragu, on je već bio u Jugoslaviji", rekao je Božidar Spasić.

