TAKSISTA HEROJ OTKRIO KAKO JE SPASAO DEVOJKU (19) OD SILOVATELJA: Zario joj je nokte u vrat i krenuo da je vuče u MRAČNI PROLAZ

Taksista Vladimir Miščević, koji je spasao devojku (19) od napastvovanja u Ulici radničkih akcija u Železniku u Beogradu, navodi za Kurir televiziju da bi to svako uradio i da je to normalna stvar.

Vladimir je opisao detalje napada.

foto: Kurir televizija

- Vraćao sam se kući, devojčica se vraćala od početka Železnika, a ja sam prolazio pored njih. Video sam da se momak i devojka svađaju i mislio sam šta ja da se mešam, moguće da su u vezi. Ali ipak, dok sam prolazio, okretao sam se da vidim šta se dešava. Zapazio sam da joj je zario nokte u vrat, paralisao je i krenuo da je vuče na drugu stranu. Tu sam već zaustavio vozilo - rekao je taksista koji je spasio devojku od pomahnitalog mladića.

00:09 Manijak iz Železnika šeta ulicom i pije pivo

Dodaje da je napadač imao tamniji ten i da je pokušavao da devojku odvuče u mračni prolaz.

foto: Kurir televizija

- Kad je video mene, pustio je devojčicu, ona se iskobeljala. Krenuo sam ka njemu, a on je pobegao. Nakon toga je opet počela da vrišti. Ja sam je pitao šta je problem, misleći da joj je on momak, a rekla mi je da se boji da ostane sama. Kasnije sam je odveo do policijske stanice gde smo dali izjavu. Napeto je ovde. Šetaju se očevi okolo - rekao je taksista heroj.

00:35 Manijak iz Železnika prati devojku

Devojka iz Železnika, podsetimo, napadnuta je noći između petka i subote oko 02.30 sati kad joj je nepoznati muškarac, za kog se pretpostavlja da bi mogao biti migrant, prišao sa leđa, a zatim joj stavio ruku preko usta i pokušao da je uvuče u prolaz između zgrada.

