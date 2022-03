MESEC DANA MISTERIJE! KSENIJA (30) NESTALA POSLE SVAĐE S DEČKOM: Porodica očajna: Ne znamo ni kako je bila obučena kad je nestala!

Ksenija Lukić (30) iz Sremske Mitrovice nestala je pre mesec dana, a potraga za njom i dalje traje.

Njoj se, podsetimo, svaki trag izgubio u noći između subote i nedelje 26. februara, oko tri sata iza ponoći, a pretpostavlja se da je skočila sa mosta Duga u Dunav.

- Na terenu su i dalje ronioci Žandarmerije, pre neki dan su tražili oko Beške. Potraga se nastavlja dalje, sve zavisi od rasporeda kada će koji deo biti pretraživan - rekao je sagovornik iz istrage

Ksenijina sestra je nakon njenog nestanka rekla da se Ksenija posvađala sa dečkom, a da je potom pobegla od njega. Iz vida ju je, kako se kaže, izgubio na mostu.

foto: Printscreen/Facebook

- To su jedine informacije koje imamo o njoj. Ne znamo ni kako je bila obučena u trenutku nestanka jer njen momak nije želeo da komunicira sa nama - rekla je ona pre mesec dana.

Ona je dodala i da je njenoj porodici policija javila da je jedna osoba skočila sa mosta, kao i da policija traga za telom, tako da i Ksenijini najbliži i dalje ne znaju da li je u pitanju ona ili ipak neko drugi.

Kako su im potvrdili iz porodice nestale Ksenije, momak sa kojim se zabavljala inače živi u Londonu. U vezi su nekoliko meseci , a on je tada došao u Srbiju da se vide, što je i inače radio. Upravo on je prijavio nestanak devojke policiji, a on je bio hospitalizovan nakon ovog incidenta.

Kurir.rs/Telegraf