ČULA SAM 1 PUCANJ, PA JOŠ 2, A ONDA MRTVA TIŠINA: Zaječarka do detalja opisala krvavi pir pomahnitalog starca!

Dušan Zagorac (76) iz Zaječara, ubio je preksinoć komšinicu Veru Đekić (62), a potom i policajca Ivana Đurđevca (28), pa se potom ubio na tavanu zgrade! Krvavi pir se dogodio u ponedeljak oko 22 sata u Ulici 7. septembra u Zaječaru, kada su komšije prijavile policiji da su čule pucanj.

Ispostavilo se da je Zagorac ubio komšinicu hicem iz pištolja, a kada je patrola policije došla po pozivu građana, on je ubio i službenika Đurđevca, dok je jedna njegova koleginica lakše povredila ruku tokom intervencije. Zagorac se nakon zločina, zabarikidirao na tavanu zgrade, i oko jedan čas iza ponoći izvršio samoubistvo.

Haos trajao celu noć

Komšije iz zgrade kažu da je cele noći u njihovoj zgradi bio haos, te da su se jako uplašili. Prema njihovim rečima drama je trajala više od tri sata, a okončana je tek kada su došli pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ).

- Bila sam u stanu sa detetom preksinoć kada sam začula jak udarac, kao da je pao lim. To je bio pucanj prvi. Nedugo zatim čula sam sirene. Došla je policija. Zatim sam čula još dva pucnja. A onda je usledila mrtvačka tišina. Ponovo su se začule sirene. Videla sam kako Hitna pomoć odvozi nekoga. Jako sam se uplašila, jer sam bila sama u stanu sa detetom. Oko jedan sat iza ponoći, čuo se jak udarac, tada su došli specijalci iz Beograda. Posle toga dva pucnja ili udarca, buka i galama, a posle su rekli da se ubio komšija - opisala je za Kurir jedna stanarka zaječarske zgrade, dok je druga Mirjana Stanković dodala da od straha nije mogla da se pomeri.

- Spremala sam se da legnem da spavam kada sam začula pucanj. Uplašila sam se i spustila roletnu. Znala sam da sve ima veze sa Dušanom, i da mi niko ništa ne kaže. Sa njim je ceo komšiluk imao samo nevolje, godinama unazad. Ali, da će ubiti komšinicu i policajca nisam mogla ni da sanjam - kaže Mirjana i dodaje da je čula kada su policajci pozivali Zgorca da se preda.

- Dušan se stalno svađao sa komšijama, prijavljivali su ga nekoliko puta. On je čak komšijama kroz prozor prosipao pomije, a među njima je bila i Vera - pričaju komšinice.

Druge komšije pričaju da je Dušan Zagorac važio za prekog i čudnog čoveka, koji se gotovo ni sa kim nije družio.

- Jako je bezobrazan bio! Nije razgovarao ni sa kim, ma nezgodan strašno. Problem sa Verom se napravio još od kad se on doselio ovde 1995. iz Hrvatske i sa majkom kupio stan u zgradi. Inače je navodno bio vojno lice u penziji - kažu zaprepašćene komšije:

- Dušan je svakodnevno bacao hranu i smeće kroz prozor svog stana. Stalno je smrdelo, još kad ugreje sunce, nismo mogli da prođemo dvorištem. Sva ta hrana bi pretežno završila kod Vere na terasi, jer je njen stan ispod njegovog, i žena je ludela od toga. Zbog toga su se njih dvoje uglavnom preprirali, žena nije htela stalno da čisti tuđe smeće sa svoje terase.

Fotografije mesta zločina u Zaječaru.

Uprljao joj veš

Dušan je, kako navode komšije, i kobne večeri bacio hranu na Verinu terasu. - Čuli smo da je bacio masnu supu ženi po vešu. Bezobrazluk, i kad je videla, naljutila se i otišla je kod Dušana na vrata, da mu po ko zna koji put kaže da to više ne radi. Kucala mu je, on je otvorio i ubio je ispred stana - kažu komšije.

Policija je i juče vršila uviđaj na mestu zločina, a ispred zgrade, na mestu na kom je ubijen policajac, bile su vidljive lokve krvi, dok je krv bila i u zgradi, na mestu ubistva nesrećne žene. Juče je na mesto zločina bila i jedna od dve ćerka ubijene Vere, koja je inače bila udovica, majka i baka. Ona je bila u društvu supruga i inspektora i vidno potresena, ali za medije nije želela da govori.

Imali problem dve decenije

Prijavljivala ga, pisala pisma, ali beszuspešno

Problem oko bacanja hrane kroz prozor koji datira više od dve decenije, Vera Đekić pokušala je da reši na sve moguće načine.

- Nesrećnica je pokušala lepo sa njim da mu skrene pažnju da to što radi nije dobro. Zvala je i komunalnu miliciju, ali oni bi samo došli i pošto on ne bi otvarao vrata, ljudi su je zamolili da proba još nekoliko puta lepo sa njim. Tada mu je pisala pismo i stavila mu u sanduče, ali ni to nije pomagalo. Takođe, dok joj je muž bio živ i on je čovek pokušavao da reši problem, ali bezuspešno - kažu komšije:

- Zbog Dušanovog ludila otišla je divna žena, iza koje su ostale dve ćerke i unuče. Velika tragedija, da žena tako strada, a tek taj mladi policajac koji je samo radio svoj posao! Tragedija.