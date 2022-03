ZLOSTAVLJAO PA NA STRAVIČAN NAČIN BACIO MAČKU U REKU! Advokat Nina Krstić za Kurir otkrila u kakvom je stanju maca sada

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, brzom i efikasnom akcijom juče su identifikovali i pronašli četrdesetjednogodišnjeg muškarca iz Niša koji se sumnjiči da je, u jednom restoranu u Nišu zlostavljao mačku i bacio u reku.

Policija će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneti krivičnu prijavu protiv četrdesetjednogodišnjeg muškarca, navodi se u saopštenju MUP-a.

Krivična prijava se podnosi zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja.

Advokat Nina Krstić izjavila je za Kurir televiziju da je mačka živa i nepovređena, a da je po njenim saznanjima lice koje je počinilo ovaj zločin isti taj dan procesuirano.

- Bili smo svedoci tog snimka, ali ljudi su ostali uskraćeni za informaciju šta se desilo sa mačkom. Maca je živa, nepovređena, isplivala je i zbrinuta je. U pitanju je vlasnička životinja, pregledana je kod veterinara. Snimak je za svaku osudu i monstruozan, to jeste krivično delo. Po saznanjima koje ja imam, lice koje je to uradilo je isti taj dan procesuirano i on je priznao svoju krivicu. Taj snimak je izazvao lavinu drugih snimaka, biće podneto još krivičnih prijava - rekla je Krstić.

