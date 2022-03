BELIVUKOV KLAN OSTAO BEZ MILION EVRA?! Posle hapšenja 18 Veljinih vojnka zaplenjeno više od 5 kilograma kokaina sa oznakom TIGRA

Kriminalna grupa koja je uhapšena u utorak, prema operativnim informacijama, nastavila je trgovinu drogom na splavovima i u klubovima za račun Belivukovog klana. Marko V., koji se dovodi u vezu sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, u iznajmljenom stanu čuvao je 5,5 kilograma kokaina, čija je ulična vrednost oko 300.000 evra. Kokain, spakovan u kocke, na sebi je imao oznaku tigra.

Novi dobavljač

- Dosad nije bilo zaplena kokaina sa oznakom tigra, ovo je prva ovakva velika zaplena na teritoriji Srbije - otkriva izvor Kurira. Prema njegovim rečima, još uvek se utvrđuje poreklo, a ne isključuje se mogućnost da je grupa posle nekoliko velikih zaplena u Evropi promenila dobavljača. On podseća da svaka grupa koja šalje drogu ima svoju oznaku.

- U akciji Tužilaštva za organizovani kriminal i policije u utorak je uhapšeno 15 pripadnika organizovane kriminalne grupe, a još njih trojica, protiv kojih je takođe pokrenuta istraga, već su bili u pritvoru. Marku V. poslednjem su stavljene lisice na ruke u utorak po podne, a u stanu koji je iznajmljivao pronađena je najveća količina droge - kaže sagovornik Kurira.

Lucifer

Navijač organizovao trgovinu drogom

Tužilaštvo za organizovani kriminal, podsetimo, saopštilo je da se uhapšena grupa sumnjiči da je od 17. maja 2021. do utorka na teritoriji Beograda proizvodila i stavila u promet drogu, i to na splavovima "Port", "Fristajler", kao i u klubu "Kasina". - Naredba o sprovođenju istrage doneta je protiv Lazara Marinkovića, Marka Trajkovića, Veljka Ogurlića, Stefana Simića, Uroša Bulajića, Marka Prlje, Aleksandra Krstića, Luke Gemaljevića, Alekse Košutića, Borislava Marmuta, Predraga Vučkovića, Luke Ostojića, Luke Mumovića, Stefana Milanovića, kao i Nikole Filipovića, Vasilija Nikolovskog i Alekse Vasića, koji su već u pritvoru - potvrđeno je iz tužilaštva. Marinković je, inače, poznat po nadimku Lucifer, jedan je od vođa Partizanovih navijača sa Karaburme i navodno je on rukovodio ovom grupom.