OVO JE EPILOG TUČE U PRIJEPOLJU: Četvorica huligana zadržana u pritvoru, dvojica puštena da se brane sa slobode

Sudsko veće Osnovnog suda u Prijepolju, odbilo je zahtev tužilaštva da se svim vinovnicima tuče, koja se dogodila minulog vikenda ispred jednog ugostiteljskog objekta u gradu na Limu odredi pritvor do 30 dana, i potvrdilo prvostepenu odluku suda da pusti Đ. P. (20) i V. P. (19) da se brane sa slobode, dok su u pritvoru zadržani V. Š. (54), S. Š. (30), N. Š. (29) i D. B. (31).

Naime, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje, postupajući sudija Osnovnog suda u Prijepolju odredio je pritvor do 30 dana četvorici muškaraca koja su učestvovala u tuči, dok su Đ. P. (20) i V. P. (19), pušteni da se brane sa slobode, iako je tužilaštvo zahtevalo da se i njima odredi pritvor.

Кako se sumnja, verbalni sukob prvo je izbio oko ponoći u ugostiteljskom objektu između V.P. i jednog maloletnog lica, a nakon toga usledila je tuča je ispred lokala. Snimak, brutalne tuče ispred objekta, u kojoj je jedno lice zadobilo teške telesne povrede a petorica lake obišao je Srbiju i uznemirio javnost.

Brzom reakcijom policije i tužilaštva svim vinovnicima tuče određeno je prvo zadržavanje do 48 sati, nakon čega su uz krivičnu prijavu privedeni nadležnom tužilaštvu, koje je zahtevalo pritvor do 30 dana protiv svih lica, međutim Sud u Prijepolju je dve osobe pustio da se brane sa slobode, dok je četvorici odredio pritvor do 30 dana.

Kurir/RINA