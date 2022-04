MENE SU SKLONILI IZ SLUŽBE DA NE BIH LAJAO: Marković tvrdi da uhapšeni Malešić NIJE siromašan čovek VRLO BRZO ĆE BITI IZNENAĐENJA!

Slobodan Malešić, preksinoć uhapšeni general policije na radnom mestu načelnika PU u Novom Sadu, juče je saslušan u Tužilaštvu za organizovani kriminal.

O ovoj temi su za televiziju Kurir govorili Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i prof. dr ilija Kajtez, profesor Fakulteta za međunarodnu politiku.

foto: Kurir televizija

- Odavno pričam da su to generali proizvedeni od bivšeg ministara i direktora policije, Rebića i Stefanovića. Vidite on je optužen za trgovinu uticajem i Hrkalovićka isto. Jako je teško. Raspitivao sam se o ovome. Ovo nije bilo iznenađenje za mene, jer uhapšeni nisu siromašni ljudi. Govorio sam da je on salonski oficir. Radio je ono što mu je rečeno. Sklonili su me iz službe da ne bih smetao i lajao. Vrlo brzo će biti mnogih iznenađenja. Šteta što Rebić nije razrešen, nego penzionisan - rekao je za televiziju Kurir Blažo Marković, predsednik Sindikata policije.

foto: Kurir televizija

Prof. dr ilija Kajtez, profesor Fakulteta za međunarodnu politiku je rekao da treba uvesti određene sisteme kontrole.

- Ovde je pre svega ugrožena država, a onda i bezbednost države i ceo sistem. Kada na važnim mestima imate ljude koji su malo ss jedne, malo sa druge strane zakona, onda to nije dobro. Ne znam što ova zemlja nema efikasnu kontrolu prihoda. Imaš toliku platu, a za dve godine imaš vilu. I previše je takvih slučajeva. Onda oni naprave pakt izmešu sebe - nediranje. Ne znam zašto se ne uvede poligraf za policijske službenike na pola godine. Kada neko školuje dete u Parizu, a od policijske plate to ne može, vrlo je indikativno i jasno da čoveka treba staviti pod određene mere kontrole. Uvek tvrdim, ljudi - sve je u kadriranju - rekao je prof. dr ilija Kajtez, profesor Fakulteta za međunarodnu politiku.

foto: Kurir televizija

Podsetimo, pored Malešića, saslušana su i preostala trojica uhapšenih: Ljubomir Stanišić, policijski službenik PU u Prijepolju, Dragan Kovačević, policijski službenik UKP Odeljenja za borbu protiv korupcije, i Dženan Kujović, privatni preduzetnik i vlasnik više privrednih društava iz Prijepolja.

foto: Zorana Jevtić

