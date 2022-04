KURIR SAZNAJE: Podignuta optužnica protiv Gorana Džonića i njegovog sina Stefana

Više javno tužilaštvo u Nišu podiglo je optužnicu protiv Gorana Džonića iz sela Moravac kod Aleksinca jer postoje dokazi da je umešan u ubistvo porodice Đokić iz Aleksinca i protiv njegovog sina Stefana Džonića. Goran Džonić je optužen za krivično delo teško ubistvo Gorana (57), Gordane (56) i njihove ćerke Lidije (25).

Optužnica je poslata sudu na odlučivanje.

- Sud će odlučiti da li će prihvatiti ovu optužnicu i zakazati suđenje ili će je vratiti tužilaštvu na dopunu - kaže naš izvor.

Pokojni Goran Đokić je bio brat od tetke ovom penzionisanom policajcu, a ranije vatrogascu. Džonić je od hapšenja 20. oktobra negirao da je ubio Đokiće, ali je na nekoliko saslušanja priznao da ih je pratio i da je bio svedok njihovog ubistva, a za šta je optužio braću Milošević iz istog sela. On je sve vreme negirao ubistvo, pravdajući se da je to učinio zato što je ucenjen da mu je prećeno likvidacijom sinova. Ipak, istraga je utvrdila da braća Milošević, poznatiji u selu pod nadimkom Jojke nemaju nikakve veze sa zločinom.

Đokići foto: Kurir.rs/M.S.

Džonić ih čak u policijskoj stanici nije ni prepoznao što dovoljno govori da ih je nasumično naveo na saslušanjima. Za sada su braća Jojke puštena iz pritvora i Džonićev sin Milan.

Upoznati sa istragom kažu da nekoliko stvari vezuje Džonića za ubistvo.

- To su pre svega snimci kamere gde se vidi da vozi pasat koji je pripadao porodici Đokić. Onda biološki materijal na novcu i pištolju kojim je moguće izvršeno ubistvo. To su glavni dokazi, a neposredni su da je kupovao gorivo dan ranije na benzinskoj pumpi i to u kanti, a poznato je da su Đokići zapaljeni nakon što su ubijeni. Onda je pravio prigušivač, a ima tu još dokaza protiv njega - kaže nam izvor iz istrage.

Podsetimo, 29. oktobra se pronela vest po Nišu i Aleksincu da su Đokići nestali. krenula je potraga za njima u aleksinačkim selima, ali niko nije pomislio da se tako gnusan zločin zbio nad njima. Tog 2. oktobra, prvo je nađen prvo automobil pasat, zapaljen kod separaracije peska u Tešici, a onda istog dana i tela u mestu Dudine bare u Moravcu. Đokići su prvo upucani iz pištolja, a onda poliveni benzinom i zapaljeni. Bili su pokriveni nekim daskama. Ukoliko se dokaže krivica Gorana Džonića preti mu 40 godina zatvora.

(Kurir.rs/M.S.)

