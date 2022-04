ČAČANSKI ADVOKAT SE KOLEBA DA LI DA BRANI TROSTRUKOG UBICU: Ilija ga sreo u hodniku suda i zatražio da GA ZASTUPA!

Čačanski advokat, Ivan Čvrkić, još nije doneo odluku da li će braniti Iliju G. (21) osumnjičenog za trostruko ubistvo članova svoje porodice koje je počinjeno u noći između petka i subote u čačanskom naselju Atenica.

"Procedura je da optuženi napiše zahtev, a kada ga uprava zatvora prosledi sudiji, on će me pozvati. Pretpostavljam da će to biti danas ili sutra. Tek nakon obavljenog razgovora sa osumnjičenim doneću odluku da li ću biti njegov branilac", rekao je danas novinarima Ivan Čvrkić.

Čvrkić je ponovo napomenuo da je Iliju G. sreo u hodniku prilikom prvog davanja iskaza i zatražio da bude njegov advokat. Glišovića je na saslušanju branio advokat po službenoj dužnosti i on se tom prilikom branio ćutanjem.

