HOROR NASELJE U ČAČKU! Pre 22 godine ubijen otac fudbalera, tetka sestriću iskopala oko, muž zaklao ženu, Ilija pobio porodicu...

Čačansko naselje Atenica, u kom je u petak uveče Ilija G. (21) nožem iskasapio majku Slađanu (49), oca Milana (57) i dedu Sretena (87) u njihovoj porodičnoj kući, godinama je važilo za mesto u kojem su utočište nalazili ljudi s druge strane zakona, članovi evropskih kriminalnih bandi, kradljivci automobila i dragulja, italijanski šaneri.

Žitelji Atenice kažu da su zgroženi jezivim porodičnim zločinom, a kako kažu, pamte još tri krvava pira, koja su se takođe dogodila u ovom naselju, i to pod prilično čudnim okolnostima.

Kugla za bilijar i nož

Prvo ubistvo u Atenici dogodilo se 2000. godine, kada je još uvek nepoznati počinilac, ili čak više njih, ubio Božidara Zimonjića (50) oca tadašnjeg fudbalera FK Obilić, Saše Zimonjića. Božidarova supruga Nada, tada je zadobila teške povrede.

- Maskirani napadači upali su kasno uveče u kuću Zimonjića i bračni par napali dok su gledali TV. Od njih su tražili novac, a zatim su Božidara nekoliko puta tupim predmetom, najverovatnije kuglom za bilijar, udarili po glavi i nožem po telu, od čega je Zimonjić preminuo - podseća naš izvor i nastavlja:

- Razbojnici su napali i Nadu i naneli joj nekoliko udaraca po glavi, ali je ona uspela da dozove komšije koje su ubrzo stigle, ali su napadači već bili pobegli. Osim leša i prebijene žene, počinioci za sobom nisu ostavili nikakav trag.

Drugo ubistvo u Atenici, desilo se sedam godina kasnije, 2007. godine, samo par stotina metara dalje od trostrukog ubistva u porodici osumnjičenog Ilije G. Miloje Radišić (19) iz Božetića kod Nove Varoši, bukvalno je iskasapljen u kući svoje tetke.

- Za ubistvo je tada osumnjičena Slavoljupka Vulević, kao i njena punoletna deca Aleksandar i Bojana. Miloje Radišić je nožem uboden u oko, a od posledica je preminuo na mestu. Njegov leš je pronašla policija ubrzo nakon svirepog čina i to zahvaljujući čudnom ponašanju tetke i njene dece - objašnjava naš sagovornik i nastavlja:

- Naime, troje Vulevića krenuli su svojim autom do centra Čačka, ali su kod sportske hale u Atenici udarili u parkirani "mercedes". Tu su se nakratko zaustavili, da bi ih do grada prebacio poznanik. Majka i sin su na Gradskom trgu tada počeli da izvode čudan ples, vređali su prolaznike, galamili i govorili nepovezano, kao u bunilu, spominjući mrtve. Ćerka im se u tome nije pridružila, već je napustila Čačak. Vulevići su tada bili podvrgnuti psihijatrijskom veštačenju.

Ne tako davno, 2013. godine, Radovan Gudurić nožem je iskasapio bivšu suprugu Desanku (45), a ona je ubrzo od zadobijenih uboda preminula u bolnici. Gudurić je nakon toga sebi prerezao grlo, ali je preživeo. Gudurić je bivšu suprugu iskasapio naočigled više desetina ljudi, u Atenici, nedaleko od bolničke kapije, ispred kafane "Biblioteka", gde je bio neposredno pre zločina.

Danas sahrana

Kako kažu žitelji čačanskog naselja, nije im ni malo prijatno što se u njihovom kraju malo, malo pa dogodi neki užas.

- Ježimo se - kažu sagovornici.

Sahrana Milana, Slađane i Sretena G., koji su ubijeni u noći između petka i subote, biće obavljena danas u 15 časova. Posmrtni ostaci članova ove porodice položiće se na mesnom groblju u Atenici.

Sreo ga na hodniku

Hoće da ga brani Cvrkić

Čačanski advokat, Ivan Cvrkić, još nije doneo odluku da li će braniti Iliju G.

- Procedura je da optuženi napiše zahtev, a kada ga uprava zatvora prosledi sudiji, on će me pozvati. Pretpostavljam da će to biti danas ili sutra. Tek nakon obavljenog razgovora sa osumnjičenim doneću odluku da li ću biti njegov branilac - rekao je Cvrkić i napomenuo da je Iliju G. sreo u hodniku prilikom prvog davanja iskaza, te da je on tada zatražio da bude njegov advokat.