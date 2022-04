SVI KAŽU DA JE SKOČILA, ALI MI NISMO SIGURNI: Sumnjalo se da se Ksenija bacila u reku, ali ni posle dva meseca TELO NIJE PRONAĐENO

Ni bezmalo dva meseca nakon nestanka Ksenije Lukić (30) iz Sremske Mitrovice njena porodica nema nikakvih informacija o njoj i ne žele da poveruju u navode medija da je ona nakon svađe sa momkom skočila sa novosadskog mosta "Duga".

Ksenijina porodica je u očaju a njena sestra kaže da još ne gube nadu jer se ona zvanično i dalje vodi kao nestala.

- Sve je ovo jako stresno za celu našu porodicu. Čitamo razne naslove u medijima i svi navode na to da je ona skočila sa mosta a mi nismo ni u to sigurni. Ona se vodi kao nestala i mi nećemo još da prihvatimo da je više nema. Barem ne dok nam zvanično ne jave ali nam se niko ne obraća. Ne gubimo nadu. Nemamo nikakvih potvrda od policije. Ništa ne znamo - priča uzrujana Ksenijina sestra.

Prema nezvaničnim informacijama iz policije do kojih je došao "Blic", Ksenija se ne nalazi u registru nestalih lica na portalu nestalisrbija.rs i od same prijave da je nestala postoji osnov sumnje da je zaista skočila sa mosta u Dunav.

- Po prijavi novosadska policija je odmah poslala depešu Upravi za vanredne situacije i poslate su specijalne jedinice žandarmerije tako da su u Novi Sad iz Beograda stigle ronilačke ekipe koje su danima bezuspešno pretraživale teren. Usled niske temperature vode, slabe vidljivosti i nepristupačnog terena zbog vodostaja Dunava ronilačke ekipe su odustale od dalje potrage ali policija još nije zaključila ovaj slučaj - priča za "Blic" izvor iz novosadske policije.

Ipak, kako kaže, svi tragovi i izjave svedoka navode na to da je naverovatniji scenario Ksenijinog nestanka taj da je zaista skočila sa mosta ali da za to ne postoje neoborivi dokazi.

Podsetimo, Ksenijin momak Aleksandar S. (42) 26. februara prijavio je nadležnima da je sa Ksenijom proveo veče na Petrovaradinskoj tvrđavi te da je ona nakon svađe prvo pobegla od njega a zatim skočila sa mosta. On je odmah po dolasku policije i hitne pomoći u teškom psihičkom stanju prebačen u Klinički centar Vojvodine na odeljenje psihijatrije odakle je otpušten nakon višečasovnih pregleda i ukazane pomoći.

U prvih nekoliko časova nije mogao da razgovara sa Ksenijinom porodicom i nije odgovarao na njihove pozive što je kod njih izazvalo sumnju da je na neki način kriv za taj događaj.

Međutim, kada je došao k sebi Aleksandar se javio porodici svoje devojke i ispričao im svoju verziju čitave priče koja je ostavila dubok ožiljak na njegovu psihu isto kao i na psihičko stanje Ksenijine porodice.

Inače, Ksenija je do nestanka živela u Novom Sadu sa cimerkama, a zaposlena je kao prodavac obuće u jednom butiku, dok Aleksandar živi u Londonu.

Njihova veza je bila idilična bez obzira na to što su se viđali s vremena na vreme kada bi Aleksandar došao u Srbiju a prema rečima njihovih poznanika među njima su povremeno "sevale varnice" ali su to bile, kako kažu, uobičajene sitnice oko kojih se svi nekada sporečkaju i koje nikada ne bi mogle da dovedu do ovako tužnog scenarija koji je trenutno u opticaju a to je da je Ksenija zaista skočila sa mosta.

