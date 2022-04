SUĐENJE PARU IZ NIŠA KOJI JE ČUVENOG KARDIOLOGA DRŽAO KAO ROBA: Zaprepašćujući detalji iz svedočenja doktorove supruge Vesne

NIŠ - Na suđenju Nebojši N. (46) i njegovoj nevenčanoj ženi Dragani P. (32) koji se sumnjiče za robovlasnički odnos prema Jozefu Glasnoviću priznatom kardiologu iz Niša danas je svedočilo troje veštaka iz neuropsihijatrijske oblasti.

Oboma je produžen pritvor, a odbrana je insistirala na svedočenju doktora što je sud odbio.

Doktor Zoran Đurić, neuropsihijatar iz Beograda je ostao pri svom prošlogodišnjem nalazu da je doktor imao neku vrstu mesijanskog, zaštitničkog odnosa sa Nebojšom koga je navodno gledao kao sina!?

Na suđenju je rečeno da nije bilo elemenata za konstatovanje Stokholmskig sindroma gde se talac emotivno veže za otmičara. Spomenuto je da se kod doktora bolest poremećaja stalno razvijala da bi od priznatog lekara postao čovek koji živi na ulici.

- Oštećeni je bio posvećen okrivljenom u svom nekom sumanutom odnosu. To je počelo pre deset godina, a intenziviralo se u periodu od dve godine kada je doktor otišao u penziju. tada je promenio odnos sa porodicom, svojom verom, zauzeo neki beskučnjički stil življenja, a sve kako bi pomogao okrivljenom da ozdravi od neke bolesti. njegovo emocionalno vezivanje za ovog mladog čoveka je kulminiralo tako što ga je on idealizovao - rekao je Đurić.

Na suđenju je rečeno da tu nije bilo nikakvog homoseksualnog odnosa. Sam Nebojša je ustao i potvrdio to, rekavši "da sam ikada video da ima nečeg takvog, više ga ne bi video jer mi ne bi prišao". Tokom procesa je rečeno da je vreme pokazalo da nebojša nije bolovao ni od kakve značajnije bolesti.

Dragana P. je navela u svom obraćanju sudu "da se doktor protivio kada mu je Nebojša u jednom trenutku rekao da se manje viđaju".

Na suđenju su svoje izjave dale i sudske veštakinje Anđelka Ilić i Tatjana Milenković. Zastupnik odbrane Miroslav Ristić kaže da će ovaj slučaj ući u antologiju srpskog sudstva.

- Mi imamo odbranu koja negira bilo koji robovlasnički odnos. Oštećeni koji to takođe tvrdi ne može da se pojavi na sudu iako je 10 meseci prošlo od poslednjeg iskaza tako da imamo samo tužilaštvo koje ima neke podatke i praktično mi nemamo sada drugu stranu - rekao je Ristić.

Supruga i dve ćerke lekara Jozefa Glasnovića koji je bio neka vrsta robovlasničke žrtve u Nišu, doživele su nezapamćen porodični horor koji je trajao od 2011. do prošle godine.

Svedočenje supruge Vesne

Ono što je Vesna Glasnović, supruga poznatog niškog kardiologa ranije rekla na sudu zaista je zaprepašćujuće.

- Sve je krenulo pre 11 godina kada su me pitale neke kolege ko je čovek koji svakodnevvno sedi sa mojim suprugom u ordinaciji. On mi je rekao da je to sin njegovog školskog druga, ali ja sam bila zabrinuta i pogledala sam oko tog Nebojše, podaci su bili potpuno suprotni. Onda sam ga videla kako vozi naš audi 4 i to često. Još nisam mislila da je agoniji početak, ali je onda moj suprug prestao da spava u pidžami već u odelu, a to je zato da kada bi ga ovaj pozvao, on što pre otišao kod njega. Nisu se odvajali. To me je već strašno zabrinulo i kada sam jednom pokušala tako da ga sprečim, on je kroz dečiju sobu hteo da skoči s prozora kuće. Videla sam da se čovek ponaša kao da je pod uticajem neke sile. Pokušala sam da razgovaram i s Nebojšom, onako ljudski, ali on mi je rekao da mu je majka bolesna od karcinoma, pokazivao mi neke slike. Istina, nikada mi lično nije pretio, ali sam se užasno osećala - priča Vesna Glasnović.