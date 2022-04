SVEDOK NA SUĐENJU BIVŠEM ZAMENIKU NAČELNIKA SBOK-A: Papić je izdao naređenje da taksiramo kriminalca Miljkovića!

Nevenko Marić, zamenik načelnika SBPOK, izjavio je juče pred Višim sudom u Beogradu da smatra da je njegov nekadašnji pretpostavljeni Goran Papić počinio niz zloupotreba prilikom privođenja Marka Miljkovića 15. aprila 2020. godine.

Hapsio Belivuka

Papiću se, podsetimo, sudi zbog sumnje da je toga dana naložio da se, mimo procedure, Miljkoviću vrati blindirani BMW.

- Mi smo tražili Miljkovića kako bi uzeli od njega izjavu po nalogu tužilaštva, kada mi je javljeno da ga je pronašla Interventna policija i da ga dovode u stanicu. U prvom razgovoru, Papić mi je rekao: "Kako mogu da mu oduzmu blindirano vozilo kada njega hoće da ubiju, on je štićeno lice" - rekao je aktuelni zamenik načelnika SBPOK, koji je juče potvrdio u sudnici da je nekoliko meseci kasnije rukovodio akcijom hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

foto: Kurir

Marić otkrio Belivukovom klanu oduzeto 45 automobila Nevenko Marić, koji je predvodio akciju hapšenja jednog od najmonstruoznijih klanova u regionu, juče je izjavio da je prilikom privođenja oduzeto 45 automobila. Odgovarajući na pitanja advokata, naveo je i da ta vozila nisu vraćena porodicama okrivljenih. - Ona su poverena na raspolaganje Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom, nijedno nije vraćeno - rekao je Marić na insistiranje odbrane da objasni da li je sporni BMW automobil koji je policija zatekla u garaži prilikom privođenja Miljkovićeve žene u decembru prošle godine.

Naveo je i da nije znao na šta se odnosila Papićeva konstatacija da je Miljković "štićeno lice", ali je objasnio da je s kolegom otišao u gradsku policiju kako bi preuzeo Miljkovića. Trebalo je da ga oni saslušaju po prijavi kolege iz Žandarmerije, koji je tvrdio da mu je Miljković uputio pretnje.

Znam sve o tebi

Dok je čekao da preuzme Miljkovića, Papić ga je, kako je posvedočio, pozvao više puta i naložio mu nešto što je, po njemu, bilo nepropisno.

- U svakom razgovoru je pitao gde je lice, a u poslednjem je rekao: "Kada budete sami u kolima, pozvaćeš me na Signal i uključićeš spikerfon". Kada mi je to rekao, nisam znao šta će da kaže. Čim smo ušli u kola, pozvao sam ga. Kada sam čuo šta je rekao, on se fizički obratio meni, a zapravo je poslao poruku Miljkoviću "da će da mu završi SBPOK za 15 minuta" - posvedočio je Marić, navodeći da je on znao da je Miljković osoba iz kriminogenog sveta i da zahtev Gorana Papića da razgovor završe kratko, za 15 minuta, nije bio realan.

- Taj razgovor s Markom Miljkovićem je trajao 45-50 minuta. Rekao mi je, čim smo počeli: "Dobio sam instrukcije kako da razgovaram s tobom, znam sve o tebi" - otkrio je Nevenko Marić.

foto: Nemanja Nikolić

Posle završenog razgovora, pretpostavljeni Papić mu je, kako je izjavio, naložio da Miljkovića odvezu ponovo u gradsku policiju, gde mu je ostao BMW. - Naređenje zamenika načelnika je bilo da se odveze do zgrade policije, to je bila čista zloupotreba, mi smo taksirali tog kriminalca. Lica se ispraćaju inače samo do kapije - rekao je on i naveo da smatra da je Papić imao veliki uticaj u MUP, iako nije imao dugo radno iskustvo.

Traže da Miljković svedoči

Na sledeće suđenje, koje je zakazano za 23. maj, među svedocima koji bi trebalo da budu pozvani i bivši ministar policije Nebojša Stefanović, kao i penzionisani direktor policije Vladimir Rebić. Branilac Gorana Papića, advokat Branislav Tapušković zatražio je da u ovom predmetu kao svedok bude saslušan i Marko Miljković, koji je u pritvoru od 4. februara prošle godine, ali će sudija o tom zahtevu odbrane naknadno da odluči.

Kurir.rs/J. S.