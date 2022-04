ILIJA ZAKLAO PORODICU, A MOŽDA NEĆE IĆI U ZATVOR: Nalazi se na četvrtom spratu poznate ustanove, tu može ostati doživotno

Ilija G. (21) koji je pre pet dana zaklao majku Slađanu (49), oca Milana (57) i dedu Sretena (87) u mestu Kulinovci u Čačku, prebačen je pre dva dana u Specijalnu zatvorsku bolnicu u kojoj mu se trenutno rade neuropsihijatrisjki pregledi, odnosno veštačenje.

Na osnovu veštačenja će biti doneta odluka da li će svoju kaznu odležati u Kazneno popravnoj ustanovi, odnosno, zatvoru, ili će se ona nastaviti u ustanovi u kojoj se on trenutno i nalazi.

- Sa njim trenutno radi najjači tim neuropsihijatara u Srbiji, sudskih veštaka koji svojim posebnim metodama procenjuju njegovo psihičko stanje. On se već lečio u ustanovi ovog tipa, odnosno, bio je na klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" i ima istoriju korišćenja narkotika, te su metodi ispitivanja pacijenata u takvom slučaju donekle, da tako kažem, olakšana. Ono što je najvažnije sada je to da se oceni da li je on u trenutku kada je počinio zločin bio svestan ili nije. Ukoliko se dokaže da nije, on će svoju kaznu najverovatnije u Specijalnoj zatvorskoj bolnici da odleži. Ukoliko se dokaže da je bio svestan, postupak je drugačiji - rekao je sagovornik iz istrage ovog slučaj.

foto: Kurir/D.Č.

Inače, Specijalna zatvorska bolnica se nalazi u sklopu Okružnog zatvora u Beograda, poznatijeg kao CZ. Na četvrtom spratu zgrade su dva odeljenja psihijatrije, A i B, gde se nalazi 65 odsto onih pacijenata koji su počinili jedno ili više ubistava. Njima je izrečena mera obaveznog psihijatrijskog lečenja, koja ponekad može trajati i doživotno. Inače, ovaj slučaj je po službenoj dužnosti dodeljen advokatu Slobodanu Vesoviću.

- Ne znam koliko će trahati veštačenje. Njega trenutno procenjuje tim stručnjaka, pa ćemo videti kasnije. To može i da potraje, sve zavisi. Videćemo kada dođu rezultati šta i kako dalje činiti - rekao je on.

foto: Kurir.rs/D.Č.

Podsetimo, Ilija Glišović (21) je pre šest dana zaklao majku Slađanu (49), oca Milana (57) i dedu Sretena (87), a u noći krvavog pira trčao je od mesta Kulinovci u kojem je počinio zločin do mesta Atenica koje je udaljeno pet kilometara. Ilija je navodno uhapšen na livadi u voćnjaku u kojem se, prema rečima sagovornika iz istrage, krio.

- On je nakon što je zaklao roditelje i dedu sav krvav trčao do Atenice koja je udaljena pet kilometara od Kulinovaca. Policija je oko tri sata opkolila taj deo Atenice koji se zove Trnava, zapravo deo u kojem se nalazi ulica Igumana Pajsija. Ušli su u lokalni restoran za svadbe i proslave u kojem je u tom trenutku bilo neko veselje, a potom zamolili ljude da se zaključaju unutra jer je potera za Ilijom u toku. Našli su ga u voćnjaku na livadi. Tu se krio - kaže sagovornik.

Ističe da je Ilija prvo lupao na vrata jedne kuće koja mu je otvorio muškarac.

- Tražio mu je čistu garderobu, ali ga je taj čovek odbio. Posle je zvonio kod majke od prijatelja koja mu je dala čistu majicu u kojoj je potom pobegao u pravcu te livade na kojoj su ga opkolili i uhvatili. To je bilo oko 3 sata noću - kaže on.

Preklane roditelje i dedu pronašao je Ilijin rođeni brat Nikola.

- Mladić je pozvao policiju i rekao da se u hodniku njegove kuće nalaze tela roditelja. Da je svuda okolo mnogo krvi. Međutim, tek kada je došla policija u spavaćoj sobi nađeno je i telo njegovog dede. Ulazna vrata bila su sva krvava. Nikola je odmah policiji rekao da je zločin najverovatnije počinio njegov nrat Ilija - kaže sagovornik blizak istrazi.

Prema nezvaničnim informacijama, telo Svetlane (49) nađeno je u hodniku kuće, a nedaleko od nje bio je Milan (57). U sobi je policija zatekla telo Sretena (87). Obdukcija je pokazala da su žrtve ubijene nožem. Ilija se na saslušanju branio ćutanjem, a određen mu je pritvor do 30 dana. Tročlana porodica koje je zaklao njihov sin, odnosno, unuk Ilija (21) sahranjena je pre dva dana na lokalnom groblju.

(Kurir.rs/Telegraf)